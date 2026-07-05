Mundial 2026: ¿Es cierto que Trump influyó en la suspensión de la tarjeta roja a Folarin Balogun?

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Mundial 2026: ¿Es cierto que Trump influyó en la suspensión de la tarjeta roja a Folarin Balogun?

La FIFA dejó sin efecto la sanción que impedía jugar a Folarin Balogun contra Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026 y la decisión generó reacciones dentro y fuera del fútbol. Conozca qué ocurrió.

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Donald Trump FIFA Gianni Infantino Mundial 2026 Folarin Balogun

La conversación entre Donald Trump y Gianni Infantino reavivó el debate tras la decisión de la FIFA de habilitar a Folarin Balogun. Esto es lo que se sabe sobre el caso y qué papel tuvo el mandatario estadounidense. (Foto Prensa Libre: EFE/WILL OLIVER / Archivo).

La FIFA anunció la suspensión de la sanción por tarjeta roja del futbolista Folarin Balogun, por lo que el jugador quedó habilitado para disputar el partido contra Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026.

La cadena estadounidense CNN informó que el presidente Donald Trump habló con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, después de la amonestación a Balogun y le pidió que revisara la decisión tomada durante los dieciseisavos de final frente a Bosnia y Herzegovina, encuentro que terminó con el triunfo 2-0 a favor de Estados Unidos.

Un reporte de The Athletic confirmó que la Comisión Disciplinaria del organismo rector del fútbol utilizó el artículo 27 de su Código Disciplinario, que permite al órgano judicial suspender total o parcialmente la aplicación de una sanción durante un período de prueba.

Balogun fue expulsado en el minuto 64 tras una revisión del VAR por una falta contra Tarik Muharemović. El delantero ha sido una de las principales figuras del ataque dirigido por el entrenador Mauricio Pochettino durante el torneo, con tres goles.

Ahora, la sanción queda suspendida, según la comisión, durante un “período de prueba de un año”.

El diario AS cita al The New York Times, que informó sobre la conversación entre Trump e Infantino, después de que la tarjeta roja pusiera en riesgo las aspiraciones de la selección estadounidense en las fases de eliminación directa.

Además, señala que la rectificación es inusual en la historia de los mundiales, ya que la FIFA no suele permitir este tipo de revisiones de sanciones disciplinarias impuestas en el terreno de juego, salvo circunstancias excepcionales.

El último antecedente se remonta a la expulsión de Garrincha en las semifinales del Mundial de Chile 1962. La Confederación Brasileña de Fútbol y el Gobierno de Brasil argumentaron que el jugador había reaccionado de forma violenta después de recibir constantes faltas. Finalmente, la FIFA autorizó su participación en la final contra Checoslovaquia, en la que Brasil ganó 3-1 y conquistó por segunda vez consecutiva el trofeo Jules Rimet.

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“Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, se revocará la suspensión y se aplicará la sanción, sin perjuicio de cualquier otra medida disciplinaria que corresponda por la nueva falta”, agregó la FIFA.

Reacción de Bélgica

La Federación Belga de Fútbol recibió con asombro la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

“Para salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en futuras ediciones del torneo, la RBFA está estudiando todas las opciones posibles”, indicó en un comunicado publicado en su página web oficial.

Sin embargo, recordó que el artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario establece que la expulsión implica “automáticamente una suspensión para el próximo partido del equipo”.

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Agregó que “la decisión contradice directamente las disposiciones del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tal como se establece en el artículo 10.5”.

Por su parte, el seleccionador de Bélgica, Rudi García, respondió que “no sabía que el 5 de julio se había convertido en el Día de los Inocentes”.

“No es que estemos defendiendo a nuestra selección o a nuestra federación; defendemos la integridad del fútbol. Es la primera vez en la historia de la Copa Mundial que se toma una decisión de esta naturaleza”, declaró García.

Para el portero belga, Thibaut Courtois, la decisión no cambia nada para su selección.

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Queremos ganar sobre el terreno de juego contra quien juguemos. Y el resto queda a criterio de la respuesta de la Federación Belga de Fútbol”, dijo en la rueda de prensa previa al encuentro en el estadio Lumen, de Seattle.

Seremos once contra once sobre el terreno de juego, más los que entren de cambio. No está solo Balogun. Tenemos que jugar y hacer nuestro fútbol”, sentenció.

US Soccer expresó su satisfacción con la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA. A su vez, Pochettino aclaró que no tuvo ninguna relación personal con el proceso que dejó sin efecto la suspensión.

“Ya nos castigaron bastante contra Bosnia y Herzegovina al tener que jugar con diez hombres durante 30 minutos, en una decisión completamente injusta. No es solo porque sea el seleccionador de Estados Unidos; tengo que defender a mi equipo.El 99.9% de la gente coincide en que fue una tarjeta roja injusta. Quizá hoy tuvimos suerte”, dijo el seleccionador de Estados Unidos, citado por CNN.

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Donald Trump también calificó la decisión de la FIFA como correcta.

¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”, escribió el mandatario estadounidense en su red Truth Social.

En noviembre del 2025, Cristiano Ronaldo enfrentó una suspensión estándar de tres partidos tras recibir una tarjeta roja directa por una falta durante un partido contra Irlanda en la clasificación al Mundial 2026.

Después de cumplir solo un partido de suspensión, contra Armenia, la Comisión Disciplinaria dejó sin efecto los dos encuentros restantes. Esta decisión permitió a CR7 participar en los partidos inaugurales de la fase de grupos con Portugal.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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Redacción EFE

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