Bélgica desafía a la FIFA por habilitar a Folarin Balogun antes del duelo con Estados Unidos

La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) expresó este domingo 5 de julio su rechazo a la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA de suspender la ejecución de la sanción impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun, quien quedó habilitado para disputar el partido de octavos de final frente a Bélgica.

En un comunicado oficial, la federación belga afirmó que recibió la resolución con "asombro" y anunció que analiza "todas las opciones potenciales" para proteger los derechos de su selección y salvaguardar los principios de juego limpio establecidos en la competición.

La controversia surgió después de que la FIFA aplicara de oficio el artículo 27 de su Código Disciplinario para suspender, durante un período de prueba de un año, la ejecución del partido de sanción que correspondía a Balogun tras su expulsión frente a Bosnia y Herzegovina.

Bélgica cuestiona el fundamento jurídico

La RBFA sostiene que la decisión contradice el artículo 66.4 del Código Disciplinario de la FIFA, que establece la suspensión automática para el siguiente partido tras una tarjeta roja directa.

Además, la federación belga argumentó que el artículo 10.5 del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026 reafirma ese principio y recordó que dichas disposiciones fueron comunicadas previamente a todas las asociaciones participantes mediante la Circular 16 de la FIFA.

"Con el fin de salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio en nuestro deporte, tanto en esta Copa del Mundo como en futuras ediciones del torneo, la RBFA está investigando todas las opciones potenciales", señaló el organismo en su comunicado.

RBFA Statement Regarding Folarin Balogunhttps://t.co/GlLQpSx2SS pic.twitter.com/xA3kMvn0U0 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 5, 2026

Un caso que trasciende el partido

El pronunciamiento de Bélgica abre un nuevo capítulo en una de las controversias disciplinarias más relevantes del Mundial 2026 y plantea un debate sobre el alcance de las facultades de la Comisión Disciplinaria para suspender la ejecución de sanciones automáticas durante el torneo.

La resolución también modifica la preparación del encuentro programado para este lunes, a las 18.00 horas de Guatemala, en Seattle, ya que Estados Unidos recupera a uno de sus principales referentes ofensivos para enfrentar a la selección belga.

Após esse lance, o jogador americano Folarin Balogun levou um cartão vermelho, impedindo-o de jogar o próximo jogo dos EUA contra a Bélgica. Trump ligou para Infantino, presidente da FIFA, e pediu para retirar o cartão vermelho. Infantino aceitou e Balogun poderá participar do… pic.twitter.com/7DnLLb6edl — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) July 5, 2026

La decisión de la FIFA ya había provocado reacciones en Estados Unidos. El presidente Donald Trump celebró públicamente la habilitación de Balogun al considerar que el organismo rector del fútbol corrigió "una gran injusticia", mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, también había cuestionado la expulsión del delantero tras el partido frente a Bosnia y Herzegovina.

A pocas horas del inicio del encuentro, el debate ya no gira únicamente en torno a la presencia de Balogun sobre el terreno de juego, sino también a la interpretación y aplicación del Código Disciplinario de la FIFA en plena fase de eliminación directa del Mundial.