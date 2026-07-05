Folarin Balogun jugará ante Bélgica tras decisión de la FIFA; Trump: “Hicieron lo correcto”

La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció este domingo 5 de julio la suspensión de la ejecución de la sanción impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun, una resolución que le permitirá disputar el partido de octavos de final del Mundial 2026 frente a Bélgica.

Balogun había sido expulsado con tarjeta roja directa al minuto 64 del encuentro de dieciseisavos de final contra Bosnia y Herzegovina, tras una acción revisada por el VAR en la que impactó accidentalmente con los tacos sobre el defensor Tarik Muharemovic. La decisión implicaba una suspensión automática para el siguiente partido.

La resolución de la FIFA pone fin, al menos de forma provisional, a una de las principales controversias del Mundial 2026. La expulsión de Balogun generó debate entre analistas arbitrales y aficionados, donde numerosos usuarios compararon la acción con una jugada similar protagonizada por Lionel Messi en el partido entre Argentina y Argelia, durante la fase de grupos, en la que el capitán argentino no fue sancionado con tarjeta roja. Prensa Libre documentó ese debate tras la conclusión del encuentro.

La Comisión Disciplinaria aplicó de oficio el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA y dejó en suspenso la ejecución de la sanción durante un período de prueba de un año. La tarjeta roja permanece en el expediente disciplinario del futbolista, pero el partido de suspensión solo se hará efectivo si incurre en una infracción de naturaleza similar durante ese período.

Aunque la resolución sorprendió por producirse en plena Copa del Mundo, no constituye un precedente inédito. La FIFA ya había aplicado un mecanismo similar al reducir parte de una sanción impuesta a Cristiano Ronaldo, dejando el cumplimiento del castigo sujeto a un período de prueba, conforme a las facultades previstas en su Código Disciplinario.

La decisión modifica la planificación deportiva de Estados Unidos, que recupera a uno de sus principales referentes ofensivos para el compromiso de este lunes frente a Bélgica, en busca de un boleto a los cuartos de final.

La resolución también provocó una reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien publicó un mensaje en su plataforma Truth Social para agradecer la determinación de la FIFA.

( @realDonaldTrump - Truth Social Post )

( Donald J. Trump - Jul 05 2026, 1:14 PM ET )



Thank you to FIFA for doing what was right, and reversing a great injustice! President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/5no0YbZk1o — Fan Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) July 5, 2026

"Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia", escribió el mandatario.

En la concentración estadounidense, la noticia fue recibida con satisfacción. El seleccionador Mauricio Pochettino había defendido desde el final del partido frente a Bosnia y Herzegovina que la acción de Balogun fue accidental y no justificaba una expulsión, criterio que también respaldó el capitán Christian Pulisic.

🚨 El estadounidense Folarin Balogun jugará mañana vs Bélgica, a pesar de haber sido expulsado en 16vos de final.



La FIFA ha decidido imponer a Balogun una ‘sanción suspendida’ de un partido, lo cual está dentro de sus poderes según el Artículo 27, y no ejecutará… pic.twitter.com/nZLH7wEaId — Julián Capera (@JulianCaperaB) July 5, 2026

La decisión de la FIFA también marca un precedente durante el Mundial 2026 al confirmar que la Comisión Disciplinaria puede suspender de oficio la ejecución de una sanción automática cuando considera que concurren las condiciones previstas en el Código Disciplinario. Aunque este tipo de resoluciones son poco frecuentes en una Copa del Mundo, el caso de Balogun demuestra el margen de actuación que conserva el organismo rector del fútbol para revisar las consecuencias disciplinarias de una expulsión.