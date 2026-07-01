Folarin Balogun marca, es expulsado y desata comparaciones con Leo Messi en el Mundial 2026

Folarin Balogun adelantó a Estados Unidos al minuto 45 al aprovechar un rebote dentro del área, encaminando la clasificación del conjunto anfitrión a los octavos de final.

Sin embargo, el delantero no terminó el partido. Al minuto 64, el árbitro brasileño Raphael Claus fue llamado por el VAR para revisar una entrada de Balogun sobre un rival. Tras observar la repetición en el monitor, cambió su decisión inicial y mostró la tarjeta roja directa por considerar que existió fuerza excesiva y riesgo para la integridad del adversario.

La expulsión generó un intenso debate en redes sociales, donde numerosos aficionados y analistas compararon la acción con una jugada protagonizada por Lionel Messi en el partido entre Argentina y Argelia. En aquel encuentro, el capitán argentino también fue señalado por una entrada fuerte, aunque permaneció en el terreno de juego, una decisión que fue cuestionada incluso por exárbitros internacionales.

Las comparaciones se multiplicaron en X, donde periodistas y usuarios debatieron sobre la uniformidad de los criterios arbitrales y el uso del VAR en acciones similares. Mientras algunos defendieron la decisión de Claus por ajustarse al reglamento, otros consideraron que ambas jugadas merecían el mismo criterio disciplinario.

Más allá de la polémica, Estados Unidos sostuvo la ventaja con un jugador menos y sentenció el encuentro al minuto 82 con un gol de Malik Tillman para asegurar el triunfo 2-0 y el pase a los octavos de final.

The foul that caused the red card for USA @RaphaBraz_ pic.twitter.com/TWHZKtTD4f — Follow @RaphaBraz (Ajax) (@Ajax_1022) July 2, 2026

Folarin Balogun is shown a red card. Pessi Not FIFA Princess pic.twitter.com/hA4VipybTe — Thomas Syrotic (@TomSyex1) July 2, 2026

Friendly reminder that this wasn’t a red card just a few weeks ago. What a horrible fucking decision that could cost the USA our World Cup run. This better be investigated. pic.twitter.com/Sgi6UbdHhS — American Ultras Talk (@usmntaut) July 2, 2026

¿Quién es Folarin Balogun?

Folarin Jolaoluwa Jerry Balogun nació el 3 de julio de 2001 en Nueva York. El delantero, que también posee nacionalidad inglesa, representa a la selección de Estados Unidos y milita en el AS Mónaco de Francia.

Formado en las categorías inferiores del Arsenal, también pasó por Middlesbrough, Hull City y Reims antes de consolidarse en la Ligue 1. A sus 25 años se ha convertido en una de las principales referencias ofensivas del USMNT y uno de los jugadores llamados a liderar a la selección anfitriona en el Mundial 2026.

ESTADOS UNIDOS ESTALLA CONTRA LA FIFA.



La expulsión de Folarin Balogun desató la polémica. Miles de aficionados comparan la acción con una jugada de Lionel Messi ante Argelia y exigen una explicación por la diferencia de criterios arbitrales. pic.twitter.com/iiImQVTjI4 — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 2, 2026

Tras su gol y posterior expulsión frente a Bosnia y Herzegovina, Balogun volvió a acaparar los reflectores, esta vez por una jugada que ya alimenta uno de los debates arbitrales más comentados del torneo.