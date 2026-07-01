Estados Unidos vence a Bosnia y ya tiene rival: Bélgica en los octavos del Mundial 2026

Estados Unidos avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Bosnia y Herzegovina en el Estadio San Francisco, con goles de Folarin Balogun y Malik Tillman.

El equipo anfitrión dominó desde el inicio, aunque Bosnia y Herzegovina resistió con orden en defensa. La apertura del marcador llegó al minuto 45, cuando Balogun aprovechó un rebote dentro del área y firmó el 1-0 antes del descanso.

En el segundo tiempo, Bosnia intentó reaccionar con contragolpes, pero Estados Unidos sostuvo la ventaja pese a jugar con diez hombres desde el minuto 64, tras la expulsión de Balogun por una entrada fuerte revisada por el VAR.

El golpe definitivo llegó al minuto 82. Tillman ejecutó un tiro libre preciso y marcó el 2-0 que selló la clasificación estadounidense.

Con este resultado, Estados Unidos enfrentará a Bélgica en los octavos de final. El conjunto belga viene de derrotar 3-2 a Senegal en tiempo extra.