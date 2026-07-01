Estados Unidos vence a Bosnia y ya tiene rival: Bélgica en los octavos del Mundial 2026

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Estados Unidos vence a Bosnia y ya tiene rival: Bélgica en los octavos del Mundial 2026

Estados Unidos derrotó 2-0 a Bosnia y Herzegovina y aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Bélgica tras una sólida actuación de Folarin Balogun y Malik Tillman.

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SANTA CLARA (United States), 02/07/2026.- Players of USA celebrate winning the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match USA against Bosnia and Herzegovina, in San Francisco, Califronia, USA, 01 July 2026. (Bosnia-Herzegovina) EFE/EPA/BENJAMIN FANJOY

Jugadores de Estados Unidos celebran su clasificación a octavos de final tras haberle ganado a Bosnia y Herzegovina 2 a 0. En la siguiente fase enfrentan a Bélgica. Foto Prensa Libre: EFE.

Estados Unidos avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Bosnia y Herzegovina en el Estadio San Francisco, con goles de Folarin Balogun y Malik Tillman.

El equipo anfitrión dominó desde el inicio, aunque Bosnia y Herzegovina resistió con orden en defensa. La apertura del marcador llegó al minuto 45, cuando Balogun aprovechó un rebote dentro del área y firmó el 1-0 antes del descanso.

En el segundo tiempo, Bosnia intentó reaccionar con contragolpes, pero Estados Unidos sostuvo la ventaja pese a jugar con diez hombres desde el minuto 64, tras la expulsión de Balogun por una entrada fuerte revisada por el VAR.

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El golpe definitivo llegó al minuto 82. Tillman ejecutó un tiro libre preciso y marcó el 2-0 que selló la clasificación estadounidense.

Con este resultado, Estados Unidos enfrentará a Bélgica en los octavos de final. El conjunto belga viene de derrotar 3-2 a Senegal en tiempo extra.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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