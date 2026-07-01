“San Quiñones” y “San Morita”: la oración viral de México antes del duelo contra Inglaterra

La creatividad de la afición mexicana volvió a hacerse presente con una "oración" dedicada a los jugadores de la Selección de México, un texto cargado de humor y rimas que se ha convertido en uno de los contenidos más compartidos en redes sociales durante el Mundial 2026.

La frase que más circula es: "San Quiñones: ¡haz gritar a millones!", en alusión a Julián Quiñones, quien marcó uno de los goles en la victoria 2-0 sobre Ecuador. También destaca "San Morita: danos una tarde bonita", dedicada a Gilberto Mora, el mediocampista de 17 años que se ha consolidado como una de las revelaciones del torneo.

La publicación se comparte en X, Facebook, Instagram y TikTok, generalmente en formato de estampita religiosa y con un tono humorístico. Muchos aficionados la consideran una cábala para el partido contra Inglaterra, mientras otros simplemente la han adoptado como una muestra del ingenio que suele acompañar al Tri en las grandes competiciones.

La "oración" que se volvió viral

San Tala: que atajes de gala.

San Johan Vázquez: acuérdate de Rafa Márquez.

San Fidalgo: danos futbol de alto rango.

San Piojo Alvarado: que no te agarren mal parado.

San Quiñones: ¡haz gritar a millones!

San Raúl Jiménez: queremos goles de a montones.

San Morita: danos una tarde bonita.

San Hormiga: vamos puro para arriba.

El humor también juega su partido

Las cábalas, los memes y las bromas forman parte de la cultura futbolística mexicana, especialmente cuando la selección avanza en un Mundial. En esta ocasión, la combinación de rimas, referencias a los jugadores y el buen momento del equipo impulsó la rápida difusión de la "oración", que ya suma miles de interacciones en distintas plataformas.

Mientras México prepara su duelo frente a Inglaterra por un boleto a los cuartos de final, "San Quiñones" y "San Morita" se han convertido en los nombres más repetidos entre los aficionados, que apelan al humor y a la ilusión para acompañar el sueño mundialista.