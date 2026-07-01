El gesto de Julián Quiñones con Gilberto Mora que se volvió viral antes del México vs. Ecuador

Antes de que rodara el balón en el Estadio Azteca, una escena entre Julián Quiñones y Gilberto Mora se robó la atención de los aficionados y las redes sociales.

Durante la ceremonia previa al partido, el niño asignado para acompañar a Mora era considerablemente más alto que el mediocampista de 17 años, por lo que prácticamente le cubría el rostro. Al percatarse de la situación, Quiñones intercambió su lugar con el joven mexicano para que pudiera aparecer sin inconvenientes durante los himnos.

El gesto fue aplaudido por los aficionados y rápidamente se viralizó en X, TikTok e Instagram, donde miles de usuarios destacaron la compañerismo entre ambos futbolistas y el buen ambiente que se vive dentro del plantel mexicano.

Después llegó el protagonismo en la cancha. México derrotó 2-0 a Ecuador con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez para clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Inglaterra.

Mora volvió a responder con una actuación destacada en el mediocampo y confirmó por qué es una de las principales revelaciones del torneo.

Gilberto Mora sigue haciendo historia

Con 17 años y 259 días, Gilberto Rafael Mora Zambrano se convirtió en el segundo jugador más joven en ser titular en un partido de eliminación directa de una Copa del Mundo, solo por detrás de Pelé, quien tenía 17 años y 239 días cuando enfrentó a Gales en el Mundial de Suecia 1958.

💚🤍❤️🙌😆Quiñones le tuvo que cambiar al niño a Gilberto Mora porque lo tapaba.😂 pic.twitter.com/XbzipL95X1 — Gurú Político (@guruchuirer) July 1, 2026

El futbolista, nacido el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, también se convirtió en el jugador más joven en debutar con México en un Mundial y ya suma otros hitos en su corta carrera, entre ellos el título de la Copa Oro 2025 y su precoz debut en la Liga MX con los Xolos de Tijuana.

El respaldo de su padre

Mora es hijo del exfutbolista Gilberto Mora Olayo, quien militó en clubes como Toluca, Veracruz y Jaguares de Chiapas. Tras retirarse, trabajó en fuerzas básicas, donde contribuyó a la formación de jóvenes futbolistas, incluido su hijo.

Hoy, Gilberto Mora se consolida como una de las grandes promesas del fútbol mexicano y uno de los nombres a seguir durante el Mundial 2026.