“Nosotros tenemos a Salah y 26 Messis propios”: el desafío de Egipto a Argentina previo a los octavos de final

Egipto no llega intimidado a su duelo ante Argentina. Ibrahim Hassan, asistente técnico de los Faraones, encendió la previa de los octavos de final con declaraciones que se viralizaron en el mundo árabe y futbolístico.

El exlateral derecho fue contundente al explicar cómo preparan a sus jugadores para enfrentar al vigente campeón del mundo. "No vemos a Messi. Les decimos a los jugadores que salgan y jueguen sin fijarse en el rival", afirmó.

Hassan también lanzó una frase directa antes del duelo del martes en Atlanta. "Ellos tienen a Messi pero nosotros tenemos a Mohamed Salah y 26 Messis propios. Ojalá Dios nos recompense", dijo.

Ibrahim reveló además la metodología de Hossam Hassan, seleccionador de Egipto. "Hossam prepara cada partido como un examen", explicó, y añadió: "Les decimos que jueguen y den todo porque no sabemos si volveremos a un Mundial".

Otro de los temas centrales fue la situación física de Mohamed Salah, quien salió lesionado en el partido ante Irán. Ibrahim Hassan reconoció la gravedad del problema, aunque destacó el esfuerzo del delantero y del cuerpo médico para acelerar su recuperación.

"Cuando Salah salió contra Irán tenía una lesión y se hizo un gran esfuerzo para que pudiera jugar contra Australia. Normalmente esta lesión tardaría al menos diez días en curarse", reveló el asistente técnico.

El duelo ante Argentina, que avanzó tras vencer 3-2 a Cabo Verde en la prórroga, representa el mayor desafío reciente para el fútbol egipcio. La Albiceleste llega con Lionel Messi como máximo goleador del torneo y con la mira puesta en seguir su camino hacia el título. Pese al favoritismo argentino, Hassan dejó claro que Egipto confía en sus posibilidades.