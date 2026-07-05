Cristiano Ronaldo revela cual es la selección favorita para ganar el Mundial 2026 antes del Portugal vs España

La selección de Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, se prepara para su duelo contra España en los octavos de final del Mundial 2026, luego de una agónica clasificación ante Croacia, con goles anulados que elevaron las discusiones en redes sociales.

En los dieciseisavos de final, CR7 marcó su primer gol en una eliminatoria de un Mundial. El futbolista, de 41 años, quiere seguir haciendo historia con su país y avanzar a cuartos de final tras el duelo contra España en Dallas, Texas.

"Estamos aquí para llegar lejos, hemos tenido una experiencia bonita, varios equipos importantes han sido eliminados, estamos preparados para medirnos a un equipo muy difícil", dijo el astro luso.

No obstante, CR7 confesó que la Roja "es favorita" porque ya ganó un Mundial, aunque espera imponerse y anotar.

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"España es favorita porque ya ganó, pero es una competición diferente. Hay cansancio, ha hecho calor... Me encanta jugar contra España, he jugado unos diez partidos contra ellos y el recuerdo es muy bueno. Está equilibrado y mañana será lo mismo. Mañana hay que jugar bien, tener coraje y correr", sentenció.

También destacó que España siempre ha tenido buenas selecciones.

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“Lo que se queda es la gente, la que te quiere, la que uno de alguna manera le puede dar algo diferente en sus vidas”



- Cristiano Ronaldo 🇵🇹🫡 pic.twitter.com/oYMNmkM4KP — Andres ADF 🇬🇹 (@andresNadf) July 5, 2026

"Son distintas generaciones, pero a España la veo siempre como un todo. Son muy buenos, juegan muy bien y va a ser muy duro, pero espero que nosotros tengamos un buen partido", añadió.

El delantero respondió a las críticas sobre su desempeño en el Mundial. "Creo que no estoy tan mal, he marcado tres goles. A ver si mañana ganamos y marco", enfatizó.

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La prensa internacional preguntó a CR7 su opinión sobre Lamine Yamal, a quien describió como "un jugador con mucho futuro", citó el diario AS.

Respecto de faltarle un Mundial en su carrera, el astro respondió que no le hace falta nada. "No seré más Cristiano por ganar el Mundial. Tenemos que pensar en mañana, en cada día. Tenemos que entender la situación, la realidad. No dejarse llevar por las críticas, no es nuevo para mí".

“No lo estoy haciendo tan mal. Ya he hecho tres goles, hay otros que hicieron más porque están muy bien.



Ustedes no me quieren ver más aquí, ya llegará. He dado todo lo que tenía. Yo juego por la pasión, juego porque me encanta jugar al fútbol”.



Estas palabras de Cristiano… — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 5, 2026

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Sobre su preparación y edad, apuntó que entrena al máximo para lograr sus metas. Además, aseguró que dejará la selección cuando él quiera, no cuando lo digan los demás.

"Siempre he dado lo máximo y eso no va a cambiar, juegue o no", afirmó.

También mencionó la pulsera que porta la selección portuguesa en homenaje a Diego Jota. "Hay que reflexionar más allá de lo que ocurre en la cancha. Todos hemos llorado juntos. Lo que queda es extraordinario. Este es el Mundial que más voy a recordar", declaró.