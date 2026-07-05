“Ojalá no sea mi último partido”: Cristiano Ronaldo responde a las críticas antes del duelo ante España

Cristiano Ronaldo afronta este lunes 6 de julio a las 13 horas uno de los partidos más importantes de su carrera cuando Portugal enfrente a España en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En la conferencia de prensa previa al encuentro, el delantero portugués admitió que una derrota podría significar el final de su trayectoria en los Mundiales, aunque dejó claro que la decisión sobre su retiro le corresponde únicamente a él.

"Ojalá que no sea mañana mi último partido en un Mundial, ojalá así me puedan seguir matando", dijo con ironía al responder a las críticas sobre su continuidad en la selección portuguesa.

El atacante, de 41 años y autor de tres goles en el torneo, defendió su rendimiento y aseguró que los cuestionamientos no modifican su compromiso con el equipo.

"Siempre he dado lo máximo y eso no va a cambiar, juegue o no. Puedo dejarlo cuando yo quiera, no cuando los demás quieran. No me afectan los comentarios; eso forma parte de todo. Importa el apoyo de los aficionados, todo lo demás es basura", afirmó.

Un Mundial marcado por la emoción

Ronaldo también explicó que la edición de 2026 ocupará un lugar especial en su carrera por las experiencias vividas junto al plantel portugués.

"Hemos compartido mucho y llorado juntos. De todos los Mundiales, este es el que más voy a recordar por todo lo que hemos pasado desde un aspecto emocional extraordinario", expresó.

El capitán hizo referencia al homenaje permanente que la delegación portuguesa mantiene hacia su excompañero Diogo Jota, recientemente fallecido, un hecho que ha marcado el ambiente del equipo durante el torneo.

"Vai ser o meu último mundial" 🗣️ Cristiano Ronaldo 😢#DAZNFIFAWC pic.twitter.com/aESFoNG9Tr — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 5, 2026

El cruce entre Cristiano Ronaldo y un periodista portugués



CR7: "Te reto a hacer una buena pregunta, ya que no te gusto."



Periodista: "¿Qué es lo más difícil en un Mundial con 41 años?".



CR7: "HABLAR CON USTEDES, que no me quieren" pic.twitter.com/fAzMQnbgw1 — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 5, 2026

"Me encanta jugar contra España"

En el plano deportivo, Ronaldo reconoció la dificultad del compromiso ante la selección española, aunque recordó con optimismo sus antecedentes frente al conjunto ibérico.

"Me encanta jugar contra España. He jugado muchos partidos contra ellos y tengo muy buenos recuerdos. Está muy equilibrado y mañana será igual. Hay que jugar bien, tener coraje y correr", señaló.

Portugal buscará este lunes 6 de julio un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026 en un duelo que también podría representar la última aparición mundialista del máximo goleador en la historia de la selección portuguesa.