Fútbol Internacional

Portugal y España reavivan un clásico con cuentas pendientes en el Mundial 2026

Portugal y España vuelven a enfrentarse en una fase de eliminación directa de un Mundial, 16 años después del único antecedente entre ambos: la victoria española 1-0 en Sudáfrica 2010.

No es una final, pero bien podría serlo. Portugal y España protagonizan el duelo más esperado de los octavos de final del Mundial 2026 cuando se enfrenten el lunes 6 de julio en el Estadio Dallas (AT&T Stadium de Arlington) con un boleto a cuartos de final en juego.

Más allá del presente de ambas selecciones, el partido revive una rivalidad que ha dejado algunos de los capítulos más recordados del futbol internacional en los últimos 20 años.

La última vez que se enfrentaron en una fase de eliminación directa de un Mundial fue en Sudáfrica 2010. España, dirigida entonces por Vicente del Bosque, se impuso 1-0 gracias a un gol de David Villa y continuó un camino que terminaría con la conquista de su única Copa del Mundo.

Ocho años después protagonizaron uno de los mejores partidos de la historia reciente de los Mundiales. En la fase de grupos de Rusia 2018, españoles y portugueses empataron 3-3 en Sochi, con un inolvidable triplete de Cristiano Ronaldo, incluido un espectacular tiro libre en los minutos finales para rescatar un punto para Portugal.

La rivalidad también dejó una eliminatoria inolvidable en la Eurocopa 2012. España eliminó a Portugal en semifinales tras un empate sin goles y una dramática tanda de penales (4-2), antes de proclamarse campeona de Europa.

Más recientemente, ambos volvieron a cruzarse en la UEFA Nations League. En septiembre de 2022, España ganó 1-0 en Braga con un gol de Álvaro Morata y aseguró el liderato de grupo en los minutos finales.

Se repite el duelo de Sudáfrica 2010, también en octavos.



Lunes 6 julio, 21h. Dallas

Portugal 🇵🇹 v 🇪🇸 Españapic.twitter.com/AtAouWeiYR — ▪️ Macroski ▪️ (@MMacroski) July 3, 2026

3-3 Portugal - España, Rusia 2018, CR7 pic.twitter.com/Or5WIHCVRB — Esteban Ghirlanda (@Este_ghir777) July 1, 2026

Cristiano busca la revancha; España apuesta por su nueva generación

Portugal llega al clásico después de superar un exigente duelo ante Croacia. El conjunto de Roberto Martínez necesitó remontar para imponerse 2-1 en un partido marcado por dos decisiones trascendentales del VAR.

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista al marcar, por primera vez en su carrera, en una fase de eliminación directa de un Mundial. El delantero de 41 años convirtió el empate desde el punto penal y alcanzó los 11 goles mundialistas, antes de abandonar el encuentro al minuto 81.

Junto a él sobresalen figuras como Rafael Leão, decisivo por la banda izquierda frente a Croacia; Bruno Fernandes, encargado de conducir el mediocampo, y Rúben Dias, líder de la defensa portuguesa.

España, por su parte, llega tras vencer con autoridad 3-0 a Austria y mantiene la identidad que la convirtió en campeona de Europa. El equipo de Luis de la Fuente combina el control del balón con una mayor verticalidad, impulsada por el talento del joven Lamine Yamal y el equilibrio que aporta Rodri en el centro del campo.

OCTAVOS DE FINAL



🇪🇸 ESPAÑA VS PORTUGAL 🇵🇹

🗓️ 6 de julio

🏟️ Dallas



Se repite el duelo que ya se dio en esta misma instancia en Sudáfrica 2010, cuando España eliminó a Portugal en octavos.



También queda en la memoria el inolvidable 3-3 de la fase de grupos de Rusia 2018. pic.twitter.com/ZwfVvjtyai — Guillermo Arango (@guilloarango) July 3, 2026

Una rivalidad marcada por el equilibrio

Los antecedentes recientes reflejan lo cerrados que suelen ser los enfrentamientos entre ambos.

España ha eliminado a Portugal en dos de los cruces más importantes de la última década y media —el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012—, mientras que los portugueses conservan el recuerdo del histórico triplete de Cristiano Ronaldo en Rusia 2018, considerado uno de los mejores partidos de la historia de la Copa del Mundo.

Dallas acogerá un duelo ibérico entre dos viejos conocidos.



La @SEFutbol y @selecaoportugal competirán por una plaza en cuartos de final el lunes 6 a las 21:00 (horario peninsular español).



ℹ️ Toda la información: https://t.co/2a2x7RwOGI #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/yGujzR5nHr — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 3, 2026

Ahora, el escenario cambia a Dallas, donde dos generaciones se cruzan en un mismo partido: Cristiano Ronaldo disputa uno de los últimos grandes capítulos de su carrera mundialista, mientras Lamine Yamal lidera el relevo de una España que busca volver a conquistar el mundo.

El premio no es menor. El ganador avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor de la serie entre Estados Unidos y Bélgica, en un camino que comienza a perfilar a los principales candidatos al título.