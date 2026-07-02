Unai Simón hace historia: rompe un récord mundial y España golea a Austria

La selección de España dio un nuevo golpe de autoridad en la Copa del Mundo del 2026 al derrotar 3-0 a Austria, en un encuentro marcado, además, por un hecho histórico: el guardameta Unai Simón se convirtió en el portero con la mayor racha de imbatibilidad en la historia de los Mundiales.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente impuso condiciones desde los primeros minutos y mostró nuevamente la solidez que lo ha convertido en uno de los principales candidatos al título. Con dominio de la posesión del balón y una defensa prácticamente infranqueable, la Roja resolvió el compromiso, selló su clasificación y extendió a 35 partidos consecutivos su racha sin conocer la derrota.

Más allá del resultado, la atención se centró en Unai Simón. El guardameta español llegó al partido necesitando apenas unos minutos para superar la marca histórica del italiano Walter Zenga, quien acumuló 517 minutos sin recibir goles durante el Mundial de Italia 1990.

La histórica racha de Simón comenzó en el Mundial de Catar 2022, cuando el japonés Ao Tanaka anotó el último gol que ha recibido el arquero español en una Copa del Mundo. Desde entonces, mantuvo su portería a cero hasta el final del encuentro ante Japón, durante toda la eliminatoria frente a Marruecos y en la fase de grupos de la presente edición contra Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

Al alcanzar los 518 minutos sin recibir anotaciones, el internacional español dejó atrás una marca que permaneció intacta durante más de tres décadas. Además, superó el récord nacional de Iker Casillas, quien acumuló 476 minutos de imbatibilidad entre los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

La actuación defensiva de España volvió a destacar frente a Austria. Durante la fase de grupos, Simón recibió únicamente tres remates entre los tres palos, mientras que ante los austríacos prácticamente fue un espectador gracias al orden mostrado por la zaga española.

La victoria también permitió a España igualar la mejor racha invicta de su historia, establecida entre el 2007 y el 2009 bajo la dirección técnica de Luis Aragonés y Vicente del Bosque. Aquella generación conquistó la Eurocopa del 2008 antes de que Estados Unidos pusiera fin a la serie en las semifinales de la Copa Confederaciones del 2009.

Ahora, la Roja tiene al alcance otro registro histórico. Con 35 encuentros sin perder, está a solo dos partidos de igualar los 37 encuentros invictos de Italia, marca establecida entre el 2018 y el 2021 y reconocida como una de las más importantes del futbol internacional.

Con una defensa sólida, una plantilla repleta de talento y un portero que continúa escribiendo páginas destacadas en la historia de los Mundiales, España avanza con paso firme hacia su objetivo de conquistar una nueva corona mundial.