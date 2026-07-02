En vivo | España enfrenta a Austria en los dieciseisavos de final del Mundial 2026: siga el minuto a minuto

España enfrenta este jueves a Austria por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, en un duelo de eliminación directa en el que ambas selecciones buscarán el triunfo para seguir con vida en el torneo más importante del futbol mundial.

La selección española, dirigida por Luis de la Fuente, parte como favorita para este compromiso. Sin embargo, la Roja no convenció durante la fase de grupos. Aunque terminó como líder de su sector con siete puntos, su rendimiento colectivo dejó dudas, por lo que intentará mostrar una mejor versión en esta fase del campeonato.

Austria, por su parte, buscará dar la sorpresa después de clasificarse en el segundo puesto de su grupo. En la tercera jornada estuvo al borde de la eliminación, pero rescató un empate en los minutos finales que le permitió avanzar a esta instancia y mantener viva la ilusión de seguir en la lucha por el título.

El encuentro se disputará a las 13 horas de Guatemala. Aquí podrá seguir el minuto a minuto con todas las incidencias del partido.