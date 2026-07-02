¿Cuánto gana una selección eliminada en dieciseisavos del Mundial 2026?

El nuevo formato de 48 selecciones del Mundial 2026 no solo amplió la competencia deportiva. También modificó la distribución económica del torneo, con una bolsa récord para las asociaciones participantes.

Según la FIFA, el premio total destinado a las 48 selecciones asciende a US$655 millones, un 50% más que en la edición anterior. Además, cada equipo clasificado recibe US$1.5 millones para cubrir gastos de preparación.

Las selecciones que quedan eliminadas en los dieciseisavos de final, ubicadas entre los puestos 17 y 32, reciben US$11 millones como premio deportivo. Al sumar el aporte fijo por preparación, cada federación alcanza US$12.5 millones por su participación en el torneo.

El monto representa un ingreso importante para federaciones con menor capacidad económica, sobre todo aquellas que lograron avanzar desde la fase de grupos y competir en la primera ronda de eliminación directa.

¿A dónde va el dinero?

La FIFA entrega los premios a las asociaciones miembro, es decir, a las federaciones nacionales. La distribución interna depende de cada país y de los acuerdos firmados con sus jugadores.

Parte de esos fondos suele destinarse a primas para los futbolistas, cuerpos técnicos y personal de apoyo. Otra parte puede invertirse en programas de desarrollo, infraestructura, fútbol base y funcionamiento institucional.

Ecuador es una de las selecciones que se llevarán un premio de más de US10 millones por haber alcanzado los dieciseisavos de final. Los ecuatorianos fueron eliminados ante México. Foto Prensa Libre: EFE.

Mientras el Mundial 2026 avanza hacia los octavos de final, los equipos que sobreviven aumentan también sus ingresos: las selecciones ubicadas entre los puestos 9 y 16 reciben US$15 millones como premio deportivo, además del aporte por preparación.

Para las 16 selecciones que se despiden en dieciseisavos, la eliminación deportiva llega acompañada de una de las compensaciones económicas más altas en la historia del torneo.