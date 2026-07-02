¿Renunció por Instagram? El jugador de Senegal que se alejó de su equipo tras ser eliminados por Bélgica en el Mundial

La selección de Senegal no pasa por su mejor momento, no solo por haber sido eliminada por Bélgica en un emocionante partido que terminó 3-2, sino porque, a nivel interno, se ha desatado una crisis en el vestuario.

Esto provocó que uno de los jugadores más relevantes del conjunto anunciara su retiro de la selección de una forma curiosa.

El partido, al menos en un principio, parecía estar dominado por Senegal, que tenía una ventaja de 2-0 sobre Bélgica.

Todo parecía indicar que el equipo africano eliminaría al europeo, pero una decisión del técnico de Senegal, Pape Thiaw, generó el rechazo de uno de sus jugadores referentes.

Pape Gueye, jugador del Villarreal de España, mostró su descontento cuando el técnico Thiaw lo sustituyó al minuto 66 del partido, cuando Senegal aún mantenía la ventaja de 2-0.

En la zona mixta, el jugador declaró a los medios que no entendía la decisión del entrenador, ya que afirmó sentirse en condiciones de continuar en el partido.

🚨 ¡SE ROMPIÓ SENEGAL! 🇸🇳💥



La eliminación ante Bélgica habría destapado por completo la crisis que vive la selección senegalesa.



Pape Gueye, jugador del Villarreal, anunció que no volverá a vestir la camiseta de Senegal mientras Pape Thiaw continúe como seleccionador.



🗣️… pic.twitter.com/GGkmyZA9Jx — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) July 2, 2026

"Me encontraba perfectamente, estaba bien físicamente. Es el entrenador el que decide, y listo", dijo el jugador.

Pero minutos después, Gueye sorprendió a todos con una publicación en sus redes sociales, donde afirmó que, mientras Thiaw siga como técnico de Senegal, él no volverá al equipo.

Por su parte, el entrenador dijo que algunos jugadores habían pedido el cambio por cansancio.

🔴 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆:



Pape Gueye has taken to Instagram with a strong message following Senegal’s elimination.



He wrote:



“𝐈 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐭𝐨 𝐬𝐚𝐲 𝐚 𝐟𝐞𝐰 𝐰𝐨𝐫𝐝𝐬 𝐫𝐞𝐠𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐛𝐮𝐭 𝐈 𝐚𝐦 𝐚𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐢𝐧𝐠… pic.twitter.com/rr5S7QEU08 — Micky Jnr (@MickyJnr__) July 2, 2026

"El fútbol es un deporte cruel. No es fácil para mí, no es fácil para los jugadores. Siento que lo dieron todo. Lo querían por su país, pero no salió bien", dijo Thiaw en referencia a la eliminación de Senegal.

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