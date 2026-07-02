¿Renunció por Instagram? El jugador de Senegal que se alejó de su equipo tras ser eliminados por Bélgica en el Mundial

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¿Renunció por Instagram? El jugador de Senegal que se alejó de su equipo tras ser eliminados por Bélgica en el Mundial

La eliminación de Senegal por parte de Bélgica en el Mundial 2026 habría generado una crisis interna dentro del vestuario, al punto que uno de sus jugadores anunció su retiro.

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Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo I - Noruega vs Senegal

Pape Gueye de Senegal sostiene el balón durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Senegal y Noruega. (Foto Prensa Libre: EFE)

La selección de Senegal no pasa por su mejor momento, no solo por haber sido eliminada por Bélgica en un emocionante partido que terminó 3-2, sino porque, a nivel interno, se ha desatado una crisis en el vestuario.

Esto provocó que uno de los jugadores más relevantes del conjunto anunciara su retiro de la selección de una forma curiosa.

El partido, al menos en un principio, parecía estar dominado por Senegal, que tenía una ventaja de 2-0 sobre Bélgica.

Todo parecía indicar que el equipo africano eliminaría al europeo, pero una decisión del técnico de Senegal, Pape Thiaw, generó el rechazo de uno de sus jugadores referentes.

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Pape Gueye, jugador del Villarreal de España, mostró su descontento cuando el técnico Thiaw lo sustituyó al minuto 66 del partido, cuando Senegal aún mantenía la ventaja de 2-0.

En la zona mixta, el jugador declaró a los medios que no entendía la decisión del entrenador, ya que afirmó sentirse en condiciones de continuar en el partido.

"Me encontraba perfectamente, estaba bien físicamente. Es el entrenador el que decide, y listo", dijo el jugador.

Pero minutos después, Gueye sorprendió a todos con una publicación en sus redes sociales, donde afirmó que, mientras Thiaw siga como técnico de Senegal, él no volverá al equipo.

Por su parte, el entrenador dijo que algunos jugadores habían pedido el cambio por cansancio.

"El fútbol es un deporte cruel. No es fácil para mí, no es fácil para los jugadores. Siento que lo dieron todo. Lo querían por su país, pero no salió bien", dijo Thiaw en referencia a la eliminación de Senegal.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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