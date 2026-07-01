El penal del hondureño Saíd Martínez que clasificó a Bélgica y desató la polémica en el Mundial 2026

Saíd Martínez quedó en el centro de la conversación tras sancionar el penal que le dio a Bélgica el pase a los octavos de final del Mundial 2026. La acción, revisada por el VAR cuando el partido agonizaba en la prórroga, terminó por definir una de las eliminatorias más emocionantes del torneo hasta ahora.

El encuentro, disputado en el Lumen Field de Seattle, parecía inclinarse a favor de Senegal, que tomó una ventaja de 2-0 con goles de Habib Diarra, al minuto 24, e Ismaïla Sarr, al 51. Sin embargo, Bélgica reaccionó sobre el cierre del tiempo reglamentario con anotaciones de Romelu Lukaku, al 86, y Youri Tielemans, al 89, para forzar el tiempo extra.

Cuando todo apuntaba a una definición por penales, el VAR llamó a Martínez para revisar una jugada en el área senegalesa. Tras observar la repetición en el monitor, el árbitro hondureño sancionó una falta de Lamine Camara sobre Tielemans. El propio mediocampista belga ejecutó el cobro y convirtió el 3-2 definitivo en el minuto 120+5.

La jugada que dividió opiniones

La decisión arbitral generó un intenso debate. Mientras algunos consideraron que existió contacto suficiente para señalar el penal, otros cuestionaron la intervención del VAR en una acción de interpretación.

El portal especializado Archivo VAR calificó con 4.0 la actuación de Martínez y centró su crítica en el uso del videoarbitraje. Según el análisis, la jugada no constituía un error claro y manifiesto, por lo que el VAR no debió llamar al árbitro a revisar la acción. El sitio sostiene que hubo contacto entre Camara y Tielemans, pero considera que la decisión debía quedar en el criterio del juez de campo y no ser modificada mediante la revisión en video.

Más allá de las opiniones divididas, el penal terminó por decidir el partido y aseguró la clasificación de Bélgica a los octavos de final.

El penal que sancionó Said Martínez a favor de Bélgica en el tramo final del tiempo extra. Así se vivió en el estadio. pic.twitter.com/FaBsfwZ6zp — Oscar Funes (@chacofunesjr) July 1, 2026

El árbitro hondureño en el foco

Saíd Martínez, nacido en Tocoa, Colón, en 1991, integra la nómina de árbitros de la FIFA y en este Mundial dirigió junto con sus compatriotas Walter López y Christian Ramírez.

Su actuación en el Bélgica-Senegal volvió a poner al arbitraje hondureño bajo los reflectores, al quedar ligado a una de las decisiones más discutidas de la fase de eliminación directa del Mundial 2026.

El árbitro hondureño debutó como árbitro central en el Mundial 2026 dirigiendo Catar vs Suiza en fase de grupos, donde señaló el primer penalti del torneo (a favor de Suiza, convertido por Breel Embolo).

🚨 This is the man who officiated Belgium vs Senegal today.



Saíd Martínez (Honduras)



He was in charge of the game where Senegal got robbed again — questionable decisions, soft penalties, and VAR that only worked in one direction.



African teams keep fighting on the pitch while… pic.twitter.com/dRHhmNCl2j — New Direction AFRICA (@Its_ereko) July 1, 2026