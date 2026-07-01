Bélgica remonta ante Senegal en tiempos extra y avanza a los octavos de final del Mundial 2026

Bélgica protagonizó una remontada memorable y selló su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 al derrotar 3-2 a Senegal, en un dramático encuentro que se definió en los tiempos extra. Cuando todo parecía perdido para los europeos, reaccionaron en los minutos finales y cambiaron el rumbo del partido.

Senegal fue superior durante gran parte del encuentro y tomó ventaja con un gol de Habib Diarra, al minuto 25, que reflejó el dominio del conjunto africano en la primera mitad. Más tarde, Ismaila Sarr amplió la diferencia al minuto 51 y puso el 2-0, con lo que acercó a su selección a la clasificación.

Sin embargo, Bélgica encontró la reacción cuando el reloj se acercaba al final. Romelu Lukaku descontó al minuto 86 y reavivó la esperanza de su equipo. Apenas tres minutos después, Youri Tielemans marcó el empate al 89 y envió el partido a la prórroga.

En los tiempos extra, ambos equipos buscaron el gol decisivo. Senegal intentó sobreponerse al golpe anímico, mientras Bélgica aprovechó el impulso de la remontada para asegurar el triunfo y el pase a la siguiente ronda.

El desenlace llegó con un penalti a favor del conjunto europeo, ejecutado por Youri Tielemans, quien anotó el 3-2 definitivo. Así, Bélgica completó una de las remontadas más destacadas del torneo y avanzó a los octavos de final tras vencer a una combativa selección de Senegal.