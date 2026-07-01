VIDEO | Bélgica vs. Senegal: invasión de campo genera un momento viral en el Mundial 2026

No todo fue tensión en el duelo de dieciseisavos de final. Varios intrusos ingresaron al terreno de juego y provocaron una persecución del personal de seguridad que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Esto, según medios internacionales, se convierte en la primera invasión de cancha en el Mundial 2026.

Las imágenes muestran a los invasores corriendo por el césped (se ha informado que fueron cuatro personas) mientras los agentes intentaban detenerlos. Uno de ellos esquivó durante varios segundos a la seguridad, en una escena que usuarios en X, TikTok y Reddit tomaron con humor y calificaron como uno de los momentos más curiosos del torneo.

El episodio ocurrió en un partido cargado de dramatismo. Senegal llegó a estar en ventaja, pero Bélgica reaccionó y terminó sellando su clasificación en el segundo tiempo extra.

Hasta ahora no hay información oficial sobre la identidad de los intrusos ni sobre posibles sanciones.

Con el triunfo, Bélgica sigue con vida en el Mundial 2026 y jugará los octavos de final entre el ganador de Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.

Bélgica clasificó a los octravos de final del Mundial 2026 al derrotar 3-2 a Senegal en el segundo tiempo extra, gracias a un polémico penal convertido por Youri Tielemans en el minuto 120+5.

El partido fue uno de los más emocionantes de los dieciseisavos de final. Senegal tomó una ventaja de 2-0 con goles de Habib Diarra e Ismaïla Sarr, pero Bélgica reaccionó en los minutos finales del tiempo reglamentario con anotaciones de Romelu Lukaku y Tielemans para forzar la prórroga. Cuando todo parecía encaminado a una definición por penales, el árbitro sancionó una falta en el área y Tielemans convirtió desde los 11 metros para sellar la clasificación belga.

Más allá del desenlace, uno de los momentos más comentados ocurrió en la primera parte, cuando varios intrusos ingresaron al campo y obligaron a detener el juego durante algunos minutos. Y estas son algunas publicaciones que se hicieron en redes sociales.

*SORPRESA E INVASIÓN EN EL ENCUENTRO ENTRE BÉLGICA Y SENEGAL*



Tres personas saltaron al campo de juego en Seattle e interrumpieron el partido entre los belgas y senegaleses, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.https://t.co/rngCa1XaOy#sstvi #nolimit pic.twitter.com/Geq5FeP8J4 — Dew You (@Dewyou239) July 1, 2026

🚨 𝗡𝗘𝗪: The pitch invader during the Belgium vs Senegal game! pic.twitter.com/IkR6HAJUaV — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 1, 2026

This is the most funniest Pitch Invader! Bro should play in Rugby team!

Pitch Invader 4 - 0 USA Stewards 😂😂#Senegal #Belgium #BELSEN pic.twitter.com/5Wz5Ieo4Vj — The Final Whistle (@Rufus_45) July 1, 2026

🇧🇪🇸🇳 A streaker stole the show during Belgium vs Senegal, sprinting across the pitch rocking a Duel shirt like it’s prime ad space.



Marketing stunt of the tournament or lifetime FIFA ban speedrun?



Writer: Valpic.twitter.com/DOQWgDkuvg — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 1, 2026