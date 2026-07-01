VIDEO | Bélgica vs. Senegal: invasión de campo genera un momento viral en el Mundial 2026

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VIDEO | Bélgica vs. Senegal: invasión de campo genera un momento viral en el Mundial 2026

Bélgica avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Senegal con un penal en el minuto 120+5, en un partido que también dejó una escena insólita en el Estadio de Seattle.

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Algunos aficionados invadieron la cancha en el momento en que Bélgica y Senegal disputaban su llave para avanzar a los octavos del final del Mundial 2026. Foto Prensa Libre: redes sociales / captura de pantalla.

Algunos aficionados invadieron la cancha en el momento en que Bélgica y Senegal disputaban su llave para avanzar a los octavos del final del Mundial 2026. Foto Prensa Libre: redes sociales / captura de pantalla.

No todo fue tensión en el duelo de dieciseisavos de final. Varios intrusos ingresaron al terreno de juego y provocaron una persecución del personal de seguridad que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Esto, según medios internacionales, se convierte en la primera invasión de cancha en el Mundial 2026.

Las imágenes muestran a los invasores corriendo por el césped (se ha informado que fueron cuatro personas) mientras los agentes intentaban detenerlos. Uno de ellos esquivó durante varios segundos a la seguridad, en una escena que usuarios en X, TikTok y Reddit tomaron con humor y calificaron como uno de los momentos más curiosos del torneo.

El episodio ocurrió en un partido cargado de dramatismo. Senegal llegó a estar en ventaja, pero Bélgica reaccionó y terminó sellando su clasificación en el segundo tiempo extra.

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SEATTLE (United States), 02/07/2026.- Youri Tielemans of Belgium celebrates scoring the 3-2 goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Belgium against Senegal, in Seattle, Washington, USA, 01 July 2026. (Bélgica) EFE/EPA/STEPHEN BRASHEAR

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NEW YORK, NEW JERSEY, USA. June 30th: Kylian Mbappe #10 of France celebrates after scoring his goal during the Round of 32 match between France and Sweden at the FIFA World Cup 2026 at New York New Jersey Stadium in New York, New Jersey, USA. (PHOTO BY STRAFFONIMAGES/WANDER DE OLIVEIRA/MANDATORY CREDIT/EDITORIAL USE/NOT FOR SALE/NOT ARCHIVE)

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Hasta ahora no hay información oficial sobre la identidad de los intrusos ni sobre posibles sanciones.

Con el triunfo, Bélgica sigue con vida en el Mundial 2026 y jugará los octavos de final entre el ganador de Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.

Bélgica clasificó a los octravos de final del Mundial 2026 al derrotar 3-2 a Senegal en el segundo tiempo extra, gracias a un polémico penal convertido por Youri Tielemans en el minuto 120+5.

El partido fue uno de los más emocionantes de los dieciseisavos de final. Senegal tomó una ventaja de 2-0 con goles de Habib Diarra e Ismaïla Sarr, pero Bélgica reaccionó en los minutos finales del tiempo reglamentario con anotaciones de Romelu Lukaku y Tielemans para forzar la prórroga. Cuando todo parecía encaminado a una definición por penales, el árbitro sancionó una falta en el área y Tielemans convirtió desde los 11 metros para sellar la clasificación belga.

Más allá del desenlace, uno de los momentos más comentados ocurrió en la primera parte, cuando varios intrusos ingresaron al campo y obligaron a detener el juego durante algunos minutos. Y estas son algunas publicaciones que se hicieron en redes sociales.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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