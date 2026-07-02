“No debería estar en el Mundial” las declaraciones de Romelu Lukaku tras clasificar con Bélgica a octavos de final del Mundial

El delantero de Bélgica, Romelu Lukaku, fue determinante para que su selección avanzara a los octavos de final del Mundial 2026, tras remontar un marcador adverso y vencer 3-2 a Senegal, que mantuvo una ventaja de 2-0 durante más de 80 minutos.

Lukaku fue el salvador de Bélgica al anotar el primer gol de su equipo al minuto 86, luego de ingresar al inicio del segundo tiempo.

Ahora, Bélgica se prepara para enfrentar a Estados Unidos en los octavos de final del Mundial. El partido se disputará el próximo lunes 6 de julio a las 18 horas.

Tras el encuentro, Lukaku habló no solo del partido y de su aporte a la victoria de Bélgica, sino también de aspectos personales y de cómo ha afrontado la temporada.

Respecto del triunfo de Bélgica, Lukaku dijo, según el medio Infobae, que se trata de "una de las victorias más bonitas", y valoró el esfuerzo del equipo y su capacidad para remontar un marcador adverso.

"Ya he vivido suficientes partidos de este tipo. Fue intenso, pero demostramos carácter y garra. Necesitamos victorias como esta para unir aún más al grupo. Estas son las victorias más bonitas para nosotros y para la afición", dijo el delantero belga.

Lukaku también elogió el desempeño de Senegal, al que calificó como "uno de los mejores equipos del Mundial", y destacó su técnica y su nivel físico.

Pero lo que más sorprendió fue que Lukaku aseguró, a nivel personal, que no esperaba disputar el Mundial y que se siente feliz de estar en la competición y aportar goles a su selección.

"Yo, la verdad, estoy feliz de estar aquí. Porque, bueno, si miras cómo ha ido mi temporada, normalmente, nunca debería haber estado aquí en el Mundial. Así que para mí, estar aquí, jugar, ayudar a mi equipo, ser decisivo, ser decisivo en un partido, sí, es genial", dijo Lukaku.

En un principio, Lukaku estaba en duda para participar en el Mundial debido a su temporada con el Napoli de Italia, hasta que el técnico Rudi García confirmó su convocatoria.

"Hablamos del ‘9’ de la selección, del máximo goleador histórico de la selección de Bélgica. Es un jugador importante en cuanto a liderazgo y no podíamos hacer una lista sin Lukaku. Está claro", había declarado el técnico.

Lea también: Así fue como el técnico de la RD del Congo se enteró de la muerte de su padre en plena conferencia tras perder contra Inglaterra



