México vs Inglaterra se retrasa por tormenta eléctrica: este es el nuevo horario del partido

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México vs Inglaterra se retrasa por tormenta eléctrica: este es el nuevo horario del partido

Una intensa tormenta eléctrica obligó a retrasar una hora el duelo entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026.

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GR1027. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 05/07/2026.- Fotografía donde se ve un anuncio de condiciones meteorológicas adversas este domingo, antes de un partido de los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre México e Inglaterra en el estadio Azteca en la Ciudad de México (México). La amenaza de una tormenta ha puesto en riesgo el inicio a tiempo del partido México-Inglaterra. EFE/ José Méndez

Fotografía donde se ve un anuncio de condiciones meteorológicas adversas este domingo, antes de un partido de los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre México e Inglaterra en el estadio Azteca en la Ciudad de México.(Foto Prensa Libre: EFE).

El esperado encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial del 2026, se retrasó una hora debido a las condiciones climáticas adversas en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, conocido mundialmente como el Estadio Azteca.

El partido estaba programado para las 18 horas de Guatemala, pero comenzará a las 19 horas luego de que una intensa tormenta, acompañada de actividad eléctrica, obligó a los organizadores a modificar el horario por motivos de seguridad.

Las fuertes lluvias y las descargas eléctricas afectaron durante la tarde a la Ciudad de México, aunque posteriormente las condiciones mejoraron. Los pronósticos meteorológicos, sin embargo, mantienen la posibilidad de nuevas precipitaciones durante la jornada.

Pese al retraso, el ambiente en el estadio continúa festivo. Unos 75 mil aficionados ocupan las gradas del histórico recinto y alientan sin descanso a la selección mexicana con cánticos de «México, México» y música tradicional, que pone color y entusiasmo a la antesala del encuentro.

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La única pausa en la celebración ocurrió cuando las pantallas gigantes del estadio informaron que el partido se retrasaría una hora. La afición reaccionó con calma y continuó alentando a su equipo mientras esperaba el inicio del encuentro.

El duelo entre México e Inglaterra es el partido número 92 del Mundial del 2026 y marca, además, la despedida de México como sede del torneo. El país organizó 13 encuentros distribuidos entre la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El ganador avanzará a los cuartos de final, donde ya espera Noruega, que aseguró previamente su clasificación entre los ocho mejores equipos del torneo.

Con un estadio repleto y gran expectativa, México e Inglaterra buscarán un lugar en la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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Redacción EFE

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