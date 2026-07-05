Vinícius explica por qué Bruno Guimarães cobró el penal en la eliminación de Brasil ante Noruega

La eliminación de Brasil en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa generando reacciones en la selección brasileña. Tras la derrota por 2-1 contra Noruega en el MetLife Stadium, Vinícius Júnior salió en defensa de su compañero Bruno Guimarães, quien falló un penal que pudo cambiar el rumbo del encuentro.

El delantero del Real Madrid reveló que el seleccionador, Carlo Ancelotti, decidió que Bruno Guimarães ejecutara la pena máxima cuando el partido estaba empatado sin goles. "Creo que Bruno era el mejor pateador para hacer ese cobro. Entrenó muy bien durante toda la concentración y muchos van a decir que yo no quise tirar el penal, pero nunca huyo de la responsabilidad", declaró Vinícius en la zona mixta tras el encuentro.

El atacante brasileño rechazó las críticas surgidas después de la eliminación y dejó claro que siempre está dispuesto a asumir la responsabilidad en los momentos decisivos, tanto con el Real Madrid como con la selección nacional. "Tiro los penaltis en el Real Madrid cuando es necesario, y en la selección también cuando es necesario. Nunca voy a huir de esa responsabilidad", enfatizó.

El guardameta noruego Ørjan Nyland detuvo el lanzamiento de Bruno Guimarães durante la primera mitad. La acción resultó determinante en el desarrollo del partido, ya que privó a la Canarinha de tomar ventaja en el marcador en un momento clave.

Vinícius insistió en que Carlo Ancelotti tomó la decisión después de evaluar el rendimiento de los jugadores durante los entrenamientos previos al encuentro. "El míster lo eligió a él. Entrenamos todos los días y, después de observarnos, decidió que Bruno era quien debía cobrar. Desafortunadamente terminó fallando, pero eso puede pasar en el fútbol", señaló.

Asimismo, el extremo brasileño pidió que ese error puntual no empañe la trayectoria ni el compromiso de Bruno Guimarães con la selección. "Espero que ese fallo no manche su carrera en la selección. Ha dado mucho por este equipo y sigue siendo un jugador muy importante para nosotros", agregó.

Vinícius también reconoció los méritos de Noruega, que sorprendió a Brasil con un planteamiento táctico sólido, ordenado y efectivo, con el que neutralizó gran parte del poder ofensivo de la Verdeamarela. "Nos sorprendieron con un juego muy inteligente. Pudieron colocar a muchos jugadores detrás de la línea del balón y nosotros no conseguimos hacer nuestra mejor presión. Eso nos dificultó mucho el partido y aprovecharon muy bien sus oportunidades", explicó.

🇧🇷🗣️ Después de la eliminación en octavos de final del Mundial, Vinicius salió a hablar y dio la cara ante los medios



"Perder y salir eliminado es muy triste"



"¿Por qué no pateé el primer penal? La decisión es del míster. Antes del juego, eligió a Bruno. Venía pateando mejor… pic.twitter.com/SvZa8PSpWM — Diario Olé (@DiarioOle) July 6, 2026

Con esta derrota, Brasil quedó eliminado de la Copa del Mundo 2026, un resultado que representa una gran decepción para una de las selecciones favoritas al título. A pesar del fracaso colectivo, Vinícius Júnior fue una de las figuras más destacadas del equipo brasileño durante el torneo, con un balance de cuatro goles y una asistencia.

Finalmente, el futbolista del Real Madrid expresó su tristeza por la eliminación, aunque aseguró que el grupo deberá aprender de esta experiencia y prepararse para los próximos desafíos internacionales. "Estoy muy triste por nuestra participación en el Mundial porque sabíamos que podíamos llegar mucho más lejos. Ahora tenemos que levantar la cabeza, seguir trabajando y aprender de nuestros errores. Voy a esforzarme al máximo para hacer méritos y estar aquí de nuevo, defendiendo a mi país en los próximos retos que vengan", concluyó.