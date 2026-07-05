Qué dijo Erling Haaland después de la histórica victoria de Noruega sobre Brasil

Erling Haaland reconoció este domingo que aún le cuesta creer que Noruega haya eliminado a Brasil y haya logrado clasificarse por primera vez a los cuartos de final de un Mundial, tras su doblete en la victoria 1-2.

“A veces tengo que pellizcarme el brazo para creer que todo esto es real porque es algo muy grande”, afirmó el delantero del Manchester City en la zona mixta del MetLife Stadium de Nueva Jersey.

“No suelo quedarme sin palabras, pero ahora mismo me pasa. Me costaba creer que podía alcanzar este nivel en términos de logros, pero me he demostrado que es posible. Ganarle a Brasil de esta manera fue una sensación extraña. Me costó asimilarlo, pero lo logramos y es increíble”, añadió.

El atacante noruego se mostró satisfecho por su rendimiento en el torneo, en el que suma siete goles, cifra que lo coloca en lo más alto de la tabla de goleadores junto al argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé.

“Siendo sinceros, marcar siete goles con Noruega en un Mundial es algo muy especial. Es difícil expresar lo que siento porque todo parece irreal”, indicó.

Haaland también destacó el crecimiento de su selección, a la que calificó como “un equipo fantástico” bajo la dirección de Ståle Solbakken. “Estamos cambiando como país futbolístico. Con el tiempo hemos ganado confianza. Somos uno de los mejores equipos de Europa y del mundo, porque lo que hemos hecho es increíble. Han pasado 28 años para lograr algo así”, expresó.

Noruega regresó a una Copa del Mundo tras casi tres décadas de ausencia, un periodo en el que el propio Haaland ni siquiera había nacido en su última participación. “Tengo 25 años, así que no pueden culparme por eso. Estoy orgulloso de mi país y de todos los que forman parte de esto”, comentó.

El delantero admitió que nunca imaginó una victoria de este calibre: “Soñaba con jugar un Mundial con Noruega, pero no con ganarle a Brasil. Pensaba que era imposible. Supongo que estaba equivocado”.

Tras el encuentro, Haaland reveló que apenas intercambió palabras con los jugadores brasileños, aunque sí habló brevemente con Vinícius Júnior.