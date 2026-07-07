“Hola, ¿Donald?”: así reaccionó la prensa belga tras la eliminación de Estados Unidos

La polémica en torno a Folarin Balogun dominó la cobertura de los principales medios de Bélgica, incluso en medio de la contundente victoria de su selección por 4-1 sobre Estados Unidos, en un partido marcado por las referencias al presidente Donald Trump y su intervención ante la Fifa.

“Hola, ¿Donald?”, tituló el diario francófono Le Soir tanto en su edición impresa como digital. La portada estuvo acompañada por una imagen de Romelu Lukaku celebrando su gol con un gesto que imitó, junto a sus compañeros, el característico baile de Trump.

En la misma línea, el medio Het Laatste Nieuws ironizó: “¿Qué pensará Donald Trump de esto?”, tras la derrota estadounidense.

Para La Libre, la “intervención” del mandatario resultó “inútil”, ya que Bélgica mostró su mejor versión ante un rival al que superó con claridad. Por su parte, De Standaard subrayó que, más allá de la polémica decisión de la Fifa, los Diablos Rojos “enviaron a Estados Unidos a casa con autoridad”.

El eco del caso también se trasladó a redes sociales. La cuenta oficial de la selección belga en X publicó un mensaje provocador tras el partido: “Anula esta”, en alusión directa a la decisión que permitió a Balogun disputar el encuentro.

Mientras celebra el triunfo, Bélgica ya mira hacia los cuartos de final, donde enfrentará a España el viernes en Los Ángeles. La televisión pública flamenca VRT destacó que será un horario más favorable y advirtió sobre la solidez del conjunto español, al que calificó como “impenetrable” tras sus victorias ante Austria y Portugal.

El mismo medio señaló a Lamine Yamal como una de las principales amenazas, al describirlo como “una furia impredecible”, aunque recordó que España tuvo un inicio irregular con su empate frente a Cabo Verde.

Por su parte, la cadena francófona RTBF anticipó un duelo complejo para Bélgica, que deberá “desafiar las estadísticas” ante un rival que históricamente le ha sido adverso.

Según sus datos, ambas selecciones se han enfrentado en 23 ocasiones, con saldo favorable para España: 12 victorias, 5 empates y 6 derrotas para Bélgica. La última victoria belga se remonta al Mundial de México 1986, cuando eliminó a España en tanda de penaltis.