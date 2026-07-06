El insólito error de Matt Freese de EE.UU., que coloca a Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026

Las fases de eliminación directa no suelen perdonar los errores, y Freese vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera durante el partido entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La acción ocurrió al minuto 56, cuando Bélgica envió un balón en profundidad para Charles De Ketelaere. Freese salió de su área para anticipar la jugada, pero, tras el bote del balón, dudó entre rechazar y controlar. Esa vacilación fue aprovechada por Hans Vanaken, quien presionó al guardameta, recuperó la posesión y quedó con la portería desprotegida.

Con Freese intentando regresar, Vanaken acomodó el cuerpo y remató de zurda hacia el arco. El defensor Tim Ream retrocedió para tratar de evitar el gol sobre la línea, pero no logró impedir el 3-1 de Bélgica.

La jugada fue compartida de inmediato por medios internacionales y cuentas especializadas en redes sociales, y se convirtió en una de las acciones más comentadas de la jornada por la magnitud del error y el momento en que ocurrió.

Un golpe en el momento decisivo

El tercer gol de Bélgica llegó cuando Estados Unidos buscaba mantenerse en la eliminatoria. La anotación amplió la ventaja del conjunto europeo y dejó al equipo dirigido por Mauricio Pochettino contra las cuerdas.

Los errores de los guardametas suelen tener un peso determinante en las rondas de eliminación directa, y la equivocación de Freese marcó uno de los momentos clave del partido.

cara que bizarro o que o freese acabou de fazer, sem condições pic.twitter.com/sBBHuxlAVn — luuks (@imluukszx) July 7, 2026

Una noche marcada por la polémica

El encuentro ya había comenzado bajo un ambiente de tensión por la decisión de la FIFA de habilitar al delantero Folarin Balogun, cuya sanción por expulsión fue suspendida antes del compromiso.

La medida provocó el rechazo de la Real Federación Belga de Fútbol, que anunció que evaluaba acciones legales al considerar que la resolución contradecía el reglamento disciplinario del torneo.

Sin embargo, con el partido en desarrollo, el foco deportivo terminó desplazándose hacia una jugada puntual: el error de Matt Freese, una acción que acercó a Bélgica a los cuartos de final y que ya figura entre las imágenes más comentadas del Mundial 2026.