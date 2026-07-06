“Fue mi último Mundial”: Cristiano Ronaldo se despide entre lágrimas tras caer ante España

Las imágenes de Cristiano Ronaldo abandonando el terreno de juego con lágrimas en el rostro dieron la vuelta al mundo tras la derrota de Portugal por 1-0 frente a España en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los videos captados desde las tribunas y las transmisiones oficiales mostraron al capitán portugués caminando hacia el túnel de vestuarios visiblemente afectado por la eliminación.

A sus 41 años, el delantero disputó el que confirmó como el último partido mundialista de su carrera, poniendo fin a una trayectoria que comenzó hace más de dos décadas y que cambió la historia de la selección portuguesa.

"Antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título"

Minutos después del partido, ya en la zona mixta, Ronaldo dejó de lado la emoción para hacer un balance de su recorrido con la selección.

"Mañana me levantaré igual que hoy, con la conciencia tranquila. He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título. Estoy contento. El mayor título que gané con la selección fue en 2016, la Eurocopa; para mí tiene la misma dimensión que un Mundial. Mañana será otro día y la vida sigue", declaró.

o Cristiano Ronaldo chorando pela eliminação de Portugal contra Espanha.



acho que nunca vi esse homem chorar na vida #PORxESP pic.twitter.com/qaXIlDX93n — ☙ (@layzhis) July 6, 2026

Las palabras del capitán resumen una transformación sin precedentes para el fútbol portugués.

Antes de su debut con la selección absoluta en 2003, Portugal nunca había conquistado un título oficial en la categoría mayor. Durante su etapa como referente del equipo, el combinado luso levantó la Eurocopa de Francia 2016 y la Liga de Naciones de la UEFA en 2019, además de consolidarse entre las principales potencias del fútbol internacional.

"ANTES DE CRISTIANO RONALDO, PORTUGAL NO HABÍA GANADO NINGÚN TÍTULO. CON CRISTIANO RONALDO GANÓ 3. EL TÍTULO DE 2016 VALE COMO UN MUNDIAL PARA MI"



Cristiano Ronaldo realizó un balance sobre su trayectoria en la selección europea.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Gr3NKqnapU — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026

"Salgo con la conciencia tranquila"

Cristiano también reconoció la tristeza por la eliminación, aunque aseguró marcharse convencido de haber entregado todo durante el torneo.

"Estoy triste por salir así del Mundial, pero he dado todo, lo mejor de mí. Salgo con la conciencia tranquila. Así es el fútbol, a veces se gana y a veces se pierde. Hay que seguir", afirmó.

Consultado sobre su futuro, confirmó que el encuentro frente a España fue su última participación en una Copa del Mundo, aunque evitó pronunciarse sobre un eventual retiro del fútbol profesional.

"Fue mi último Mundial, pero de lo demás habrá tiempo para pensar, estar con mi familia y no decidir cosas con la cabeza caliente. Y seguir la vida", señaló.

Un adiós que quedará en las imágenes

La eliminación de Portugal también significó el final del ciclo del seleccionador Roberto Martínez y cerró la etapa mundialista del máximo goleador en la historia de la selección portuguesa.

Más allá del resultado, la imagen de Cristiano Ronaldo abandonando el campo entre lágrimas se convirtió en una de las postales más significativas del Mundial 2026 y en el símbolo del cierre de una carrera que marcó una época para Portugal.