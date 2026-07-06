“Vine para ganar el Mundial”: Roberto Martínez confirma el fin de su ciclo en Portugal tras caer ante España

El entrenador español Roberto Martínez confirmó este 6 de julio el final de su etapa al frente de la selección de Portugal, después de la derrota 1-0 ante España en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro, disputado en el Estadio Dallas (AT&T Stadium de Arlington), se definió con un gol de Mikel Merino al minuto 90+1, resultado que puso fin a la participación portuguesa y marcó el cierre del proceso encabezado por Martínez.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el técnico explicó que su vínculo con la Federación Portuguesa de Fútbol concluyó con la participación en el Mundial.

"Es el fin de un ciclo y es legítimo que el presidente Pedro Proença pueda elegir a otro. Le agradezco porque me dieron todas las condiciones", declaró.

Martínez, quien dirigió a Portugal durante tres años y medio, aseguró que asumió el cargo con una meta clara.

"Vine para ganar el Mundial. No tiene sentido seguir", afirmó.

"Fue nuestro mejor partido"

Pese a la eliminación, el entrenador consideró que Portugal firmó su mejor actuación del torneo frente a España. "Los jugadores lo dieron todo con el corazón. Creo que fue nuestro mejor partido del Mundial. El balón golpea el larguero y no entra; esa fue la diferencia en un partido muy igualado. Los jugadores se merecían la prórroga", analizó.

Martínez destacó el trabajo defensivo de su equipo y la presión ejercida sobre una de las selecciones favoritas al título, aunque reconoció que la lesión del lateral Nuno Mendes redujo las alternativas ofensivas en la recta final del encuentro.

"No fallamos, perdimos con un equipo que es favorito. Fallar es no intentar ganar y nosotros lo intentamos hasta el último minuto", añadió.

"ANTES DE CRISTIANO RONALDO, PORTUGAL NO HABÍA GANADO NINGÚN TÍTULO. CON CRISTIANO RONALDO GANÓ 3. EL TÍTULO DE 2016 VALE COMO UN MUNDIAL PARA MI"



Cristiano Ronaldo realizó un balance sobre su trayectoria en la selección europea.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Gr3NKqnapU — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026

Cierra un ciclo con Cristiano Ronaldo

La eliminación también podría marcar la última participación mundialista de Cristiano Ronaldo, quien disputó los 90 minutos frente a España y fue uno de los referentes del equipo durante el proceso de Martínez.

El técnico defendió durante todo el torneo la presencia del delantero de 41 años en el once titular y, tras la eliminación, volvió a respaldar el liderazgo del capitán portugués, al que calificó como "un capitán ejemplar".

Y tras el silbatazo final en la eliminación de Portugal ante España, Cristiano Ronaldo simplemente NO pudo contenerse.



Intentó aplaudir. Intentó sonreír. Y realmente intentó no llorar. Pero la emoción lo superó. Cristiano Ronaldo simplemente no pudo contener las lágrimas después… pic.twitter.com/jzBZqxKrcG — Invictos (@InvictosSomos) July 6, 2026

Con la derrota frente a España, Portugal quedó eliminado en los octavos de final y la Federación Portuguesa de Fútbol deberá iniciar la búsqueda del entrenador que dirigirá el próximo ciclo internacional.