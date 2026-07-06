Cristiano Ronaldo se despide de los Mundiales tras 7,330 días de historia

Cristiano Ronaldo puso fin a su historia en los Mundiales 7,330 días después de haber disputado sus primeros minutos en una Copa del Mundo. La derrota de Portugal ante España (1-0), con gol de Mikel Merino en el minuto 90, marcó el cierre de una trayectoria única: es el único futbolista en casi un siglo que ha anotado en seis ediciones, aunque se marcha sin el título que lo habría colocado definitivamente entre los más grandes.

“Ojalá no sea mi último partido”, había dicho en la víspera, entre sonrisas y sin ocultar la incertidumbre sobre su futuro. No se trataba solo del trofeo que sí consiguió Lionel Messi, su eterno rival, sino de la lucha contra el paso del tiempo. A sus 41 años, pensar en una séptima Copa del Mundo parece ya una quimera. “Cristiano no va a ser más o menos Cristiano por ganar el Mundial”, afirmó entonces.

Más de dos décadas después de su debut, el delantero se despide convencido de que cumplió. Considera que no lo hizo “tan mal” como para convertirse en el blanco de las críticas hacia una selección portuguesa que nunca alcanzó el nivel esperado pese a la calidad de su plantel.

En Estados Unidos, sin embargo, el respaldo de la afición se mantuvo intacto. Cristiano sigue siendo un imán para el público, que lo acompañó en cada estadio y esperó durante horas para verlo de cerca, más allá de que ya no tenga el ritmo goleador de figuras como Messi, Mbappé, Haaland o Kane.

En su último partido mundialista volvió a sentir ese apoyo. La grada coreó su nombre de forma intermitente, aunque su participación fue limitada. Con el paso de los años ha reducido su radio de acción: sabe que ya no tiene la explosividad de antes y espera su oportunidad dentro del área.

Esa oportunidad nunca llegó. Se marchó del Mundial sin el protagonismo que buscaba, pero con la sensación de haberlo entregado todo. La despedida fue amarga, definida por el gol de Merino cuando el partido parecía encaminado a la prórroga.

Muy lejos queda aquel 11 de junio de 2006, cuando debutó en Alemania frente a Angola. Tenía 21 años y el dorsal 17 en la espalda. Han pasado más de 20 años desde entonces, una carrera que lo llevó a disputar seis Copas del Mundo, con un total de 27 partidos, 11 goles y 2,305 minutos en el torneo.

El final llegó ante España, el país donde construyó buena parte de su leyenda. Cristiano Ronaldo se despide del Mundial dejando una huella imborrable en la historia del fútbol.