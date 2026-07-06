Kylian Mbappé estalla contra una senadora paraguaya por mensajes racistas tras el Francia vs Paraguay

El astro francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, desató una fuerte polémica en redes sociales al responder públicamente a la senadora paraguaya Celeste Amarilla, luego de una serie de mensajes ofensivos que la política publicó en su cuenta de X tras la eliminación de Paraguay frente a Francia.

En una publicación difundida este lunes, Mbappé calificó a la legisladora de "mujer despreciable e indigna de su cargo" y la acusó de difundir mensajes racistas que, según escribió, empañan la imagen de Paraguay.

"Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. No representa a Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición", escribió el goleador francés.

El atacante destacó el esfuerzo realizado por la selección paraguaya durante el torneo y lamentó que las declaraciones de Amarilla desviaran la atención del desempeño de la Albirroja.

"Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta Copa del Mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país", agregó.

Mbappé concluyó su mensaje con una advertencia: "Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo".

En lo deportivo, Francia derrotó 1-0 a Paraguay en un partido muy disputado que se definió por pequeños detalles. La selección paraguaya plantó cara durante los 90 minutos y estuvo cerca de forzar la prórroga, pero la solidez defensiva francesa marcó la diferencia.

El único gol del encuentro lo anotó Kylian Mbappé, quien convirtió un penal para dar el triunfo a los galos y asegurar el pase a la siguiente fase del torneo. Con esa anotación, el delantero volvió a ser determinante para su selección en un partido de alta exigencia.

Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…

Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una… pic.twitter.com/DDjq5E9kHJ — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

Los polémicos mensajes de Celeste Amarilla

La reacción del capitán francés ocurrió después de que la senadora paraguaya publicara una serie de mensajes ofensivos contra el futbolista tras la derrota de Paraguay por 1-0 frente a Francia.

Entre sus publicaciones, Amarilla calificó a Mbappé de: "camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo".

Además, aseguró que el delantero estuvo "nervioso y muerto de miedo" durante el partido y afirmó que lamentaba no haberle propinado una bofetada al finalizar el encuentro.

La controversia aumentó cuando la funcionaria publicó nuevos comentarios ofensivos, en los que calificó al jugador de "bruto" y utilizó expresiones discriminatorias que desataron una ola de críticas en redes sociales.