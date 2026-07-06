Mundial 2026: las leyendas que jugaron su último Mundial tras quedar eliminadas

Hubo un tiempo en el que bastaba repasar la alineación de selecciones como Croacia, Alemania, Brasil o México para encontrar nombres que parecían eternos. Futbolistas que sobrevivieron a cambios de entrenadores, generaciones completas y revoluciones tácticas. Pero el Mundial 2026 también quedará en la memoria como el torneo que bajó el telón para varios de ellos.

Las eliminaciones de estas selecciones no solo marcaron el final de su camino en la Copa del Mundo. También dejaron la sensación de haber presenciado el último acto de una generación que definió el fútbol internacional durante casi dos décadas. Aunque algunos aún no han oficializado su retiro, la edad y el contexto apuntan a que difícilmente volverán a disputar otro Mundial.

Luka Modrić: el arquitecto eterno

La eliminación de Croacia frente a Portugal parece haber puesto punto final a la extraordinaria historia mundialista de Luka Modrić.

A sus 40 años, el mediocampista disputó su quinta Copa del Mundo tras haber guiado a su país a una final histórica en Rusia 2018 y al tercer lugar en Catar 2022. Su inteligencia para controlar el ritmo del juego convirtió a Croacia en una potencia inesperada durante más de una década.

Aunque evitó confirmar su retiro inmediato, admitió que pronto tomará una decisión. La incertidumbre solo alimenta la nostalgia: cuesta imaginar otro Mundial sin el dorsal 10 croata marcando el compás del partido.

Luka Modric (Prensa Libre:EFE)

Manuel Neuer: el portero que redefinió su puesto

Pocos futbolistas transformaron su posición como Manuel Neuer.

Campeón del mundo en Brasil 2014, revolucionó el rol del guardameta al actuar como un líbero adelantado, iniciando jugadas y anticipándose fuera del área. Tras la eliminación de Alemania ante Paraguay, el arquero confirmó que este fue su último Mundial.

Se despide con 128 partidos internacionales y cinco Copas del Mundo, dejando una huella imborrable en la evolución del fútbol moderno.

Manuel Neuer (Foto Prensa Libre: EFE)

Neymar y Casemiro: el cierre de una generación sin corona

Brasil volvió a despedirse antes de tiempo y con ello parece terminar el ciclo de dos de sus grandes referentes.

Neymar sí oficializó su adiós. Tras la derrota ante Noruega, anunció entre lágrimas su retiro de la selección. Se marcha como máximo goleador histórico de la Canarinha, con 80 goles, pero también con la deuda de un título mundial que parecía destinado para él cuando irrumpió como la gran promesa del fútbol brasileño.

Casemiro, por su parte, no ha hecho oficial su retiro, pero a los 34 años todo apunta a que también disputó su último Mundial. Durante años fue el equilibrio del mediocampo brasileño y pieza clave en una generación que nunca logró coronarse.

Neymar (Foto Prensa Libre:. EFE)

Guillermo Ochoa: el símbolo de México

Si hay una imagen recurrente del fútbol mexicano en los Mundiales recientes, es la de Guillermo Ochoa firmando atajadas imposibles.

Su actuación ante Brasil en 2014 lo proyectó a nivel global y lo consolidó como uno de los grandes referentes del Tri. La eliminación frente a Inglaterra en octavos de final parece marcar el cierre de su ciclo mundialista.

A sus 40 años, deja un legado de liderazgo, regularidad y actuaciones memorables que lo colocan entre los porteros más importantes en la historia del fútbol mexicano.

Guillermo Ochoa (Foto Prensa Libre: EFE)

Más que eliminaciones, un cambio de era

Los Mundiales no solo descubren nuevas estrellas, también despiden a quienes marcaron una época.

Modrić demostró que la inteligencia puede dominar el juego; Neuer cambió la forma de entender la portería; Neymar devolvió la fantasía al fútbol brasileño; Casemiro hizo del equilibrio un arte; y Ochoa convirtió cada Mundial en un escenario para sus atajadas.

Más allá de los resultados, todos ellos dejan una huella difícil de reemplazar: la de futbolistas que definieron una generación y que, muy probablemente, ya jugaron su último Mundial.