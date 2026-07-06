“El futbol no debe ser un patio del poder político”: Joseph Blatter cuestiona a la Fifa por el caso Balogun

El expresidente de la Fifa Joseph Blatter afirmó que “las tarjetas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas” y cuestionó el rumbo del organismo tras la decisión de dejar sin efecto la expulsión del delantero estadounidense Folarin Balogun, quien podrá jugar este lunes ante Bélgica en los octavos de final.

“Se anulan por reglas, evidencia y organismos independientes. Si un presidente de Estados Unidos interviene con el presidente de la FIFA —y un jugador es repentinamente absuelto antes de un partido de eliminación directa en la Copa del Mundo—, la pregunta es inevitable: ¿Quo vadis, FIFA? El fútbol nunca debe convertirse en un patio de recreo para el poder político”, expresó Blatter.

Según reveló The New York Times, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó al titular de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar la revisión de la sanción impuesta al jugador. En un movimiento calificado como “altamente inusual”, el delantero quedó habilitado para disputar el decisivo encuentro contra Bélgica.

Blatter, quien presidió la FIFA entre 1998 y 2015, difundió su postura en redes sociales acompañado de los hashtags #FIFA, #WorldCup, #GianniInfantino y #DonaldTrump.

Folarin Balogun había sido expulsado el pasado miércoles en el partido de dieciseisavos de final contra Bosnia-Herzegovina, tras la revisión en el VAR de un pisotón sobre el tobillo de Tarik Muharemovic, lo que en principio le impedía disputar el siguiente encuentro. Sin embargo, la FIFA anunció posteriormente el levantamiento de la sanción.

El organismo explicó que aplicó de oficio el artículo 27 de su Código Disciplinario, que permite suspender la ejecución de una sanción previamente impuesta por decisión del Comité Disciplinario.

La medida ha generado diversas reacciones en el ámbito internacional. La UEFA, por ejemplo, la calificó como “inaudita, incomprensible e injustificable” y advirtió que la integridad y la credibilidad de la competición quedan comprometidas cuando no se respetan las reglas.