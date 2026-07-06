“Balogun Gate”: la prensa belga arremete contra la Fifa por habilitar al delantero de EE. UU.

La prensa belga reaccionó con dureza este lunes a la decisión de la Fifa de suspender la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun, habilitándolo para el partido ante Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026.

Medios del país europeo han bautizado la polémica como “Balogun Gate”, hablan de un “aroma a partido extraño” y cuestionan la imparcialidad del organismo rector del fútbol mundial y de su presidente, Gianni Infantino.

La controversia se intensificó tras la publicación del diario The New York Times, que reveló que la decisión de la FIFA se produjo después de una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Infantino. Esta versión ha ocupado las principales portadas en Bélgica.

En el diario Le Soir, el periodista Frédéric Larsimont afirmó que la Fifa “acaba de poner su imparcialidad en venta” al levantar la sanción del máximo goleador estadounidense en la víspera de un partido clave.

“El beneficiario no es un suplente de una selección menor. Es la principal arma ofensiva del país anfitrión”, subrayó el analista, en un artículo titulado “Balogun, Trump y la FIFA: el aroma de un partido extraño”.

Por su parte, Vicente Langendries, de la radiotelevisión pública francófona RTBF, señaló que la situación refleja una preocupante cercanía entre la Fifa y el poder político estadounidense.

“La connivencia —si no otra cosa— entre el presidente de la Fifa y el inquilino de la Casa Blanca ha llegado al colmo del absurdo, incluso de la vergüenza”, afirmó.

El comentarista incluso anticipó un respaldo internacional a Bélgica y cerró con una frase cargada de ironía: “¡Hagamos grande a Bélgica de nuevo!”, en referencia al lema político de Trump.

En el diario flamenco De Standaard, el periodista Bart Lagae sostuvo que la decisión llegó “de forma totalmente inesperada” y que tanto la FIFA como Infantino “se han desenmascarado” en un momento clave del torneo.

Mientras tanto, la Federación Belga de Fútbol analiza posibles acciones legales tras lo ocurrido, en la antesala de un partido de alto voltaje cuyo ganador avanzará a cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre España y Portugal.