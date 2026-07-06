Donald Trump confirma que pidió a la Fifa revisar la sanción de Folarin Balogun

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que solicitó a la FIFA una revisión de la sanción impuesta al delantero Folarin Balogun, que inicialmente le impedía disputar el partido contra Bélgica, y consideró que la decisión arbitral se tomó fuera de los protocolos del VAR.

“Una cosa es sancionar a alguien por un partido, pero ¿cómo se le sanciona por un partido que aún no se ha jugado? Es muy injusto. No se puede hacer eso. Por eso pedí una revisión”, afirmó el mandatario durante un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en medio de la polémica por su intervención en el Mundial.

Trump cuestionó la acción que derivó en la tarjeta roja al atacante estadounidense, al considerar que no hubo infracción. “No fue falta, ni siquiera una infracción. Fueron dos jugadores corriendo a toda velocidad que chocaron entre sí. No fue un golpe ni nada por el estilo”, sostuvo.

Asimismo, criticó el uso de la repetición en cámara lenta por parte del árbitro brasileño Raphael Claus al revisar la jugada sobre el bosnio Tarik Muharemović. “Dicen que no se deben revisar estas jugadas en cámara lenta. Nunca había oído eso antes, pero cambia completamente la percepción de la jugada”, apuntó.

Aunque al inicio del acto aseguró que no quería hablar de fútbol, Trump reconoció que contactó directamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien mantiene una relación cercana.

La polémica se intensificó tras conocerse que la Fifa decidió suspender la sanción de Balogun, lo que le permitió quedar habilitado para disputar el encuentro de octavos de final ante Bélgica en Seattle. Según reportes del diario The New York Times, el mandatario habría intervenido directamente para lograr la revocatoria del castigo.

La decisión generó reacciones en Europa. La Federación Belga (RFBA) envió una comunicación a la Fifa en señal de inconformidad, interpretada como una apelación, mientras que la UEFA advirtió que se ha “cruzado una línea roja” que compromete la equidad en la competición.

Balogun, delantero del Mónaco y máximo goleador de Estados Unidos en el torneo con tres anotaciones, quedó finalmente habilitado para jugar un partido clave en la lucha por el pase a cuartos de final.

Horas antes, Trump había celebrado la resolución en su red Truth Social con un breve mensaje: “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”.