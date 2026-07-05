Se apaga una era: Neymar dice adiós y Brasil pierde a su último gran símbolo del “jogo bonito”

El fútbol brasileño cierra un capítulo histórico. Neymar Jr., máximo goleador de todos los tiempos de la selección de Brasil, anunció su retiro de la Canarinha tras la eliminación de su equipo en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde perdió 2-1 contra Noruega en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey.

"Lo intenté, lo intenté. Comencé aquí y termino aquí. Ahora se acabó", declaró el delantero del Santos al término del encuentro, con lo que puso fin a una trayectoria de más de 15 años con la camiseta verdeamarela.

La despedida de Neymar estuvo marcada por la tristeza. Ingresó al terreno de juego en el minuto 67, por decisión del seleccionador Carlo Ancelotti, cuando el partido permanecía empatado sin goles. Sin embargo, un doblete de Erling Haaland encaminó la clasificación de Noruega. Ya en el tiempo de descuento, Neymar marcó de penal, aunque el gol no evitó la eliminación de Brasil.

Tras el pitazo final, el histórico número 10 se desplomó sobre el césped entre lágrimas y fue consolado por compañeros y rivales, en una imagen que simboliza el final de una era para el fútbol brasileño.

El adiós del último gran símbolo del "Jogo Bonito"

Más allá de los números, el retiro de Neymar representa la salida del último gran referente de la generación que mantuvo viva la esencia del tradicional "Jogo Bonito", el estilo que convirtió a Brasil en una referencia mundial por su creatividad, alegría y talento ofensivo.

Durante años, Neymar cargó con la responsabilidad de ser el heredero de leyendas como Pelé, Ronaldo, Romário, Ronaldinho y Kaká, figuras que marcaron épocas doradas para la selección pentacampeona del mundo.

Aunque nunca conquistó una Copa del Mundo, su talento, capacidad de desequilibrio y espectacularidad lo convirtieron en una de las figuras más influyentes del futbol brasileño del siglo XXI.

Impacta mucho ver a Neymar así 💔



Entiendo la frustración de saber que ya no vas a ganar un Mundial, pero no estaba para ir… pic.twitter.com/t9jS25S3SX — Madrid Sports (@MadridSports_) July 5, 2026

Una carrera histórica con la Seleção

La historia de Neymar con Brasil comenzó el 10 de octubre del 2010, precisamente en el mismo estadio donde disputó su último encuentro internacional. Aquella noche debutó en un amistoso contra Estados Unidos, que Brasil ganó 2-0.

Desde entonces acumuló:

130 partidos internacionales

80 goles con la selección

Máximo goleador histórico de Brasil

Con esa cifra superó a leyendas como Pelé, Ronaldo Nazário, Romário, Zico y Bebeto.

Cuatro Mundiales y una deuda pendiente

Neymar disputó cuatro Copas del Mundo: