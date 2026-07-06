En vivo | Portugal vs. España: siga aquí el minuto a minuto del Clásico Ibérico por un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026

La selección de Portugal se enfrenta a España en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en una nueva edición del Clásico Ibérico, con un boleto a los cuartos de final en juego.

El conjunto luso, encabezado por Cristiano Ronaldo, buscará avanzar a la siguiente ronda y evitar que este sea el último partido mundialista de su máxima figura. Portugal llega a este compromiso después de vencer 2-1 a Croacia, en un encuentro en el que sufrió para superar al combinado balcánico.

España, por su parte, comenzó el torneo como una de las principales favoritas al título, pero no mostró su mejor versión durante la fase de grupos. Sin embargo, en los dieciseisavos de final, el equipo dirigido por Luis de la Fuente exhibió todo su potencial ofensivo y eliminó con autoridad a Austria para avanzar a esta instancia.

El partido promete emociones desde el primer minuto. Ambas selecciones se caracterizan por su vocación ofensiva y buscarán imponer condiciones en campo rival para quedarse con la victoria. La calidad de sus planteles y la histórica rivalidad entre ambos países convierten este enfrentamiento en uno de los más atractivos de la ronda.

El encuentro se disputará a las 13 horas de Guatemala. Podrá seguir aquí todas las incidencias en nuestro minuto a minuto.