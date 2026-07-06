Cristiano Ronaldo: “La Eurocopa 2016 tiene para mí la misma dimensión que un Mundial”

La historia de Cristiano Ronaldo en los Mundiales llegó a su fin. El capitán de Portugal disputó este lunes el último partido mundialista de su carrera tras la derrota de su selección por 0-1 frente a España, en los octavos de final del Mundial 2026. El resultado puso fin a una trayectoria marcada por récords, liderazgo y una generación dorada que llevó al futbol portugués a conquistar sus primeros grandes títulos internacionales.

El duelo ibérico fue intenso, equilibrado y con escasas diferencias entre ambos equipos. Durante gran parte del encuentro, Portugal logró contener a una selección española que dominó la posesión del balón, mientras los portugueses intentaron hacer daño con transiciones rápidas y la experiencia de sus principales referentes.

Sin embargo, cuando todo parecía encaminarse hacia un desenlace más cerrado, España encontró el gol en los minutos finales para sellar la clasificación y eliminar a uno de los principales aspirantes al título.

Tras el pitazo final, Cristiano Ronaldo no ocultó su tristeza por la eliminación, aunque aseguró que se marcha con la frente en alto y satisfecho por todo lo que consiguió con la camiseta de su país. "Estoy triste por salir así del Mundial, pero he dado todo, lo mejor de mí. Salgo con la conciencia tranquila. Así es el fútbol, a veces se gana y a veces se pierde", declaró el delantero en la zona mixta. A sus 41 años, el astro portugués confirmó que este fue su último Mundial.

Más allá de la eliminación, Ronaldo destacó el legado que deja en la selección portuguesa. Bajo su liderazgo, Portugal conquistó los tres títulos más importantes de su historia: la Eurocopa 2016, la Liga de Naciones de la UEFA 2019 y una segunda Liga de Naciones en el 2025, trofeos que transformaron la dimensión competitiva del combinado luso. "Antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título. He ganado tres títulos con Portugal. Estoy contento. El mayor título que gané con la selección fue en 2016; para mí tiene la misma dimensión que un Mundial", afirmó.

La Eurocopa de Francia 2016 sigue siendo considerada por muchos la mayor hazaña en la historia del futbol portugués. Aquel campeonato permitió a Portugal romper décadas de frustraciones y consolidarse entre las potencias del continente.

El adiós de una era

La eliminación frente a España no solo significó el final del recorrido de Portugal en el Mundial 2026. También representó la despedida mundialista de uno de los futbolistas más influyentes de todos los tiempos.