Cristiano Ronaldo: “La Eurocopa 2016 tiene para mí la misma dimensión que un Mundial”

Fútbol Internacional

Cristiano Ronaldo: “La Eurocopa 2016 tiene para mí la misma dimensión que un Mundial”

Cristiano Ronaldo destacó que bajo su liderazgo Portugal conquistó la Eurocopa 2016 y dos títulos de la Liga de Naciones, los primeros grandes trofeos en la historia de la selección.

|

time-clock

Arlington (United States), 06/07/2026.- Portugal's Cristiano Ronaldo shows disappointment after losing the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Portugal against Spain, in Dallas, Texas, USA, 06 July 2026. (España) EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES

El portugués Cristiano Ronaldo muestra su decepción tras perder el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y España.(Foto Prensa Libre: EFE):

La historia de Cristiano Ronaldo en los Mundiales llegó a su fin. El capitán de Portugal disputó este lunes el último partido mundialista de su carrera tras la derrota de su selección por 0-1 frente a España, en los octavos de final del Mundial 2026. El resultado puso fin a una trayectoria marcada por récords, liderazgo y una generación dorada que llevó al futbol portugués a conquistar sus primeros grandes títulos internacionales.

El duelo ibérico fue intenso, equilibrado y con escasas diferencias entre ambos equipos. Durante gran parte del encuentro, Portugal logró contener a una selección española que dominó la posesión del balón, mientras los portugueses intentaron hacer daño con transiciones rápidas y la experiencia de sus principales referentes.

Sin embargo, cuando todo parecía encaminarse hacia un desenlace más cerrado, España encontró el gol en los minutos finales para sellar la clasificación y eliminar a uno de los principales aspirantes al título.

Tras el pitazo final, Cristiano Ronaldo no ocultó su tristeza por la eliminación, aunque aseguró que se marcha con la frente en alto y satisfecho por todo lo que consiguió con la camiseta de su país. "Estoy triste por salir así del Mundial, pero he dado todo, lo mejor de mí. Salgo con la conciencia tranquila. Así es el fútbol, a veces se gana y a veces se pierde", declaró el delantero en la zona mixta. A sus 41 años, el astro portugués confirmó que este fue su último Mundial.

LECTURAS RELACIONADAS

El seleccionador de Portugal Roberto Martínez (d) habla con Cristiano Ronaldo este lunes, en un partido de los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y España en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr

"Vine para ganar el Mundial": Roberto Martínez confirma el fin de su ciclo en Portugal tras caer ante España

chevron-right
PHILADELPHIA (United States), 05/07/2026.- Kylian Mbappe of France celebrates scoring the 0-1 goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Paraguay against France, in Philadelphia, Pennsylvania, USA, 04 July 2026. (Francia, Filadelfia) EFE/EPA/WILL OLIVER

Kylian Mbappé estalla contra una senadora paraguaya por mensajes racistas tras el Francia vs Paraguay

chevron-right

Más allá de la eliminación, Ronaldo destacó el legado que deja en la selección portuguesa. Bajo su liderazgo, Portugal conquistó los tres títulos más importantes de su historia: la Eurocopa 2016, la Liga de Naciones de la UEFA 2019 y una segunda Liga de Naciones en el 2025, trofeos que transformaron la dimensión competitiva del combinado luso. "Antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título. He ganado tres títulos con Portugal. Estoy contento. El mayor título que gané con la selección fue en 2016; para mí tiene la misma dimensión que un Mundial", afirmó.

La Eurocopa de Francia 2016 sigue siendo considerada por muchos la mayor hazaña en la historia del futbol portugués. Aquel campeonato permitió a Portugal romper décadas de frustraciones y consolidarse entre las potencias del continente.

El adiós de una era

La eliminación frente a España no solo significó el final del recorrido de Portugal en el Mundial 2026. También representó la despedida mundialista de uno de los futbolistas más influyentes de todos los tiempos.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Cristiano Ronaldo Futbol Internacional Mundial 2026 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM