“Es algo doloroso”: Ixcán da el último adiós a Aurelia Choc y sus hijos asesinados en Estados Unidos

La guatemalteca Aurelia Choc Cac, de 40 años, y sus hijos Niurka Zuleta Choc, de 17, y Anthony García Choc, de 2, fueron asesinados en Alabama, Estados Unidos, en un caso que conmocionó a la comunidad latina en ese país y a Quiché, donde los restos de los tres fueron velados.

La página de Facebook Transmisiones Jr El Castro transmitió las honras fúnebres en Ixcán, Quiché. El velatorio se desarrolló en una vivienda con piso de tierra.

Los féretros fueron colocados juntos, en medio de arreglos florales y con una fotografía de la madre y sus hijos, víctimas de la violencia.

Sobre uno de los ataúdes fue colocado un oso de peluche, mientras un grupo de personas desarrollaba un servicio religioso con cánticos y oraciones.

“Es algo doloroso, no es nada fácil”, externó una de las personas que tomó la palabra para dirigirse a los presentes, quien lamentó la pérdida de tres vidas.

“La familia está sufriendo por lo que ha pasado, Dios les puede fortalecer sus corazones”, externó otro de los presentes.

Tras el velatorio, llegó el momento de encaminar el cortejo fúnebre hacia el cementerio de la aldea El Afán, Ixcán.

Los cuerpos fueron colocados en un vehículo para su traslado al cementerio y decenas de pobladores los acompañaron en el último adiós.

Previo a la inhumación, el martes 22 de junio, varios de los presentes lanzaron flores sobre los féretros de Aurelia Choc Cac y sus hijos, quienes desaparecieron en enero y fueron hallados en Alabama. Según pruebas forenses, habrían sido asesinados en su vivienda antes de ser trasladados a un bosque.

Las autoridades estadounidenses confirmaron que los cuerpos fueron localizados en una zona boscosa del condado de Baldwin.

Para leer más: Piden esclarecer muerte de la guatemalteca María Ríos en Estados Unidos, comunidad exige justicia y avances en el caso

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.