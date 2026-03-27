Confirman asesinato de la guatemalteca Aurelia Choc Cac y sus hijos tras desaparición en EE. UU.

Las autoridades estadounidenses en Alabama confirmaron que los cuerpos hallados en una zona boscosa del condado de Baldwin, hace dos semanas, pertenecen a una madre guatemalteca y a sus dos hijos menores, desaparecidos desde enero pasado de su hogar.

Las pruebas forenses y de ADN confirmaron que Aurelia Choc Cac, de 40 años, y sus dos hijos —Niurka Zuleta-Choc, de 17 años, y Anthony Garcia Choc, de 2— fueron asesinados en su casa, en el condado de Mobile (Alabama), y después trasladados a un bosque en el condado de Baldwin.

La familia fue vista por última vez el 30 de enero pasado en su residencia, por sus vecinos, quienes reportaron al día siguiente su desaparición.

Las autoridades dijeron que no había señales de que la puerta de la vivienda hubiera sido forzada; sin embargo, se encontró evidencia de una pelea y sangre en el lugar.

Tras la confirmación de la muerte de la familia, han surgido nuevos detalles del caso, como que las tres víctimas fueron apuñaladas.

Héctor Guerra fue detenido y acusado en relación con la muerte de la familia Choc. El sospechoso enfrenta más de diez cargos, incluidos asesinato capital, abuso de cadáver y obstrucción de la justicia.

El sospechoso se encuentra detenido sin fianza y no ha querido colaborar con la justicia.

Dos hijas de Choc Cac le sobreviven. Las jóvenes dijeron a Univision que se encuentran solas en EE. UU. y que deben conseguir más de 20,000 dólares para repatriar los cuerpos a Guatemala.