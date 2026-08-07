Muere Rodolfo Rohrmoser, exmagistrado de la CC que declaró inconstitucional el Serranazo

Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano, expresidente y exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), murió este viernes 7 de agosto. El jurista integró el tribunal constitucional que en 1993 declaró inconstitucional el autogolpe del entonces presidente Jorge Serrano Elías, conocido como Serranazo.

Rohrmoser Valdeavellano fue magistrado suplente de la CC entre 1991 y 1996, por lo que formaba parte de la Corte cuando ocurrió el rompimiento constitucional del 25 de mayo de 1993. Años después regresó como magistrado titular, entre el 2001 y el 2006, y presidió el tribunal entre el 2001 y el 2002.

En una entrevista con Prensa Libre, el abogado recordó que el Serranazo tomó por sorpresa a los magistrados, quienes se reunieron de emergencia y actuaron de oficio ante las decisiones de Serrano Elías.

“Nos sorprendió, como a toda la ciudadanía guatemalteca, el rompimiento constitucional; pero la situación más agradable fue la conciencia de la mayoría de magistrados de defender la Constitución de la República. La Corte fue su garante y protectora”, relató en esa oportunidad.

Según el relato de Rohrmoser Valdeavellano, aquel 25 de mayo hubo una reunión a las 11 horas para analizar lo ocurrido. Posteriormente, el presidente de la CC, Epaminondas González, convocó a los magistrados para las 15 horas con el propósito de conocer el proyecto de resolución.

“El Serranazo es inconstitucional y, como consecuencia, es nulo en pleno derecho, y hay que revertirlo”, recordó Rohrmoser Valdeavellano sobre el contenido de aquella resolución.

El jurista también relató que, al día siguiente del autogolpe, tropas tomaron las instalaciones de la Corte, lo que impidió que los magistrados sesionaran en su sede.

Añadió que tuvieron que reunirse fuera de las instalaciones y posteriormente encontraron otro obstáculo: la Tipografía Nacional se negaba a publicar en el diario oficial la sentencia de la CC.

Ante esa situación, según su relato, se emitió una orden a los ministerios de Gobernación y de la Defensa para que la resolución fuera publicada, pues era necesario ese procedimiento para que surtiera efecto legal.

Se opuso a la candidatura de Ríos Montt

Rohrmoser Valdeavellano volvió a integrar la CC como magistrado titular entre el 2001 y el 2006. Durante ese período, el tribunal conoció otro caso que el jurista describió como uno de los momentos difíciles de la Corte: la candidatura presidencial de Efraín Ríos Montt por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) en el 2003.

La Corte autorizó, mediante una resolución dividida, la participación de Ríos Montt. Rohrmoser Valdeavellano aseguró que fue uno de los tres magistrados que se opusieron a esa decisión.

“Fueron momentos difíciles que tuvo la Corte, porque la mayoría de magistrados estaba inclinada a favorecer la candidatura del general Ríos Montt, y había tres magistrados que nos oponíamos a eso, en defensa de la Constitución. Nuestra interpretación de la Constitución es que el general Ríos Montt tenía la categoría de inelegible, él tenía prohibición eterna para ser escogido candidato a presidente de la República”, explicó en aquella entrevista.

El exmagistrado afirmó que su criterio era que la Constitución impedía la candidatura.

Según el relato de Rohrmoser Valdeavellano, las tensiones alrededor del caso llegaron hasta las amenazas contra él y su familia.

“Fue sumamente difícil, porque hubo hasta amenazas. No en esa reunión, pero sí hubo violencia en la forma de expresarse. En un momento tal, tuve que comunicarle al procurador de los Derechos Humanos que me asistiera debido a ese problema, porque había amenazas muy serias en contra mía y de mi familia, por creer que yo estaba dirigiendo una actitud contra el general. Ellos creían que era manejado por la CSJ, que había emitido una resolución en contra de la misma CC”, añadió.

Diez años como magistrado constitucional

Rohrmoser Valdeavellano acumuló 10 años como magistrado de la Corte de Constitucionalidad: cinco como suplente, de 1991 a 1996, y cinco como titular, del 2001 al 2006.

Abogado y notario, egresó de la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1963 y obtuvo un doctorado en Derecho Público en la Universidad Libre de Bruselas en 1964.

También fue magistrado titular y suplente del Tribunal Supremo Electoral en 1983 y 1984 y embajador de Guatemala en Estados Unidos de 1988 a 1989.

Ejerció como abogado y notario en las ramas civil, mercantil, administrativa, arbitral, constitucional e internacional, y se desempeñó como profesor en licenciaturas, maestrías y doctorados de universidades de Guatemala y El Salvador durante 50 años.

Fue miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios en 1994 y en el 2007 y presidente del tribunal de honor en 1983.

También publicó Módulo de autoformación en Derechos Humanos y acceso a la justicia, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, en el 2007.

Lamentan su muerte

La presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Gladys Anabella Morfín Mansilla, y los magistrados de la IX Magistratura lamentaron este viernes el fallecimiento de Rohrmoser Valdeavellano.

En su mensaje, la CC recordó que Rohrmoser Valdeavellano fue magistrado suplente de 1991 a 1996, titular del 2001 al 2006 y presidente del tribunal entre el 2001 y el 2002.

El presidente Bernardo Arévalo también lamentó la muerte del jurista y destacó su participación en la defensa de la institucionalidad democrática.

“Gracias al trabajo y legado de Rodolfo Rohrmoser, Guatemala tiene en la democracia el camino para construir un país más justo y libre. Que descanse en paz”, escribió Arévalo en sus redes sociales.

La esquela difundida por la Presidencia lo describió como jurista, diplomático, docente y exmagistrado de la CC que “valientemente defendió la institucionalidad y el Estado de derecho en un momento crucial para la joven democracia guatemalteca”.

La Comisión Nacional contra la Corrupción también lamentó su fallecimiento e indicó que Rohrmoser Valdeavellano era padre de Mariana Rohrmoser, exintegrante de la Instancia de Consejeros Delegados de esa comisión.

NOTA DE DUELO pic.twitter.com/Qrc6SF8peO — Corte de Constitucionalidad de Guatemala (@CC_Guatemala) August 7, 2026

Gracias al trabajo y legado de Rodolfo Rohrmoser, Guatemala tiene en la democracia el camino para construir un país más justo y libre.



Que descanse en paz. pic.twitter.com/5GzGCL5RLq — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) August 8, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.