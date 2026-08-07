Localizan dos cuerpos envueltos en sábanas y atados de pies y manos en Villa Nueva

Los cuerpos de dos personas envueltos en sábanas fueron localizados en la colonia San Miguelito, zona 1 de Villa Nueva. Las víctimas aún no han sido identificadas y se desconoce si se trata de hombres o mujeres.

El hallazgo ocurrió en la 7a. calle C y 14 avenida de la colonia San Miguelito, zona 1 de Villa Nueva.

De momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre las circunstancias del hecho. En el lugar se observa que las dos personas están atadas de pies y manos y que los cuerpos permanecen envueltos en sábanas.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron el área para preservar la escena y permitir que fiscales del Ministerio Público (MP) recaben los indicios correspondientes.

Hasta ahora se desconoce la identidad de las víctimas y si se trata de hombres o mujeres.

Las autoridades tampoco han informado sobre una posible línea de investigación ni han planteado alguna hipótesis sobre lo ocurrido.

La investigación y los indicios que sean recabados en la escena serán los que permitan establecer las circunstancias del hecho y obtener información para identificar a las víctimas.

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