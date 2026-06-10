Deportaciones desde Estados Unidos crecen 72.4% en los primeros cinco meses del 2026

Las detenciones de migrantes guatemaltecos sin estatus regular en Estados Unidos no cesan. De enero a mayo, retornaron a Guatemala 10 mil 234 migrantes indocumentados más que los reportados el año pasado en el mismo período, según el registro del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

El informe señala que en el 2025 ingresaron por vía aérea 14 mil 125 connacionales, entre adultos y menores de edad. La cantidad aumentó a 24 mil 359 este año, lo que representa un incremento del 72.4%.

“Las detenciones no han parado. Ahora ya no es tan visible ni mediático, pero a diario hay detenciones de personas sin un estatus migratorio”, indica Walter Batres, de la Red Migrante Guatemalteca en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Agrega que las agencias de policía municipales o estatales arrestan a personas por infracciones de tránsito, las retienen en cárceles hasta que el ICE —Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.— llega por ellas para trasladarlas a centros de detención, donde enfrentan largos procesos antes de la expulsión hacia Guatemala.

En Houston, Texas, donde radica el guatemalteco Paulino García, el panorama es distinto. Señala que las redadas son menos frecuentes, pero que ha aumentado la preocupación de los connacionales por las nuevas políticas de Donald Trump, como el endurecimiento de la supervisión de los servicios financieros y de la evaluación crediticia de migrantes sin autorización laboral.

Incremento

De acuerdo con el reporte del IGM, este año el promedio mensual de migrantes guatemaltecos retornados desde Estados Unidos, hasta mayo, oscila en 4 mil 800 personas. Nueve de cada diez son hombres.

Los datos también indican que dos de cada diez personas son originarias de Huehuetenango, lo que convierte a ese departamento en el lugar del que más guatemaltecos retornan desde territorio estadounidense, luego de permanecer en un centro de detención.

Los otros lugares en la lista son San Marcos y Quiché, de donde son oriundos dos de cada diez migrantes, respectivamente. Sin embargo, entre los retornados hay personas de los 22 departamentos del país.

De acuerdo con el analista migratorio Fernando Castro, estos departamentos presentan un alto índice de expulsión debido a la falta histórica de empleo formal, los altos niveles de pobreza crónica y la necesidad de buscar el sustento en el extranjero ante la falta de oportunidades y desarrollo en sus comunidades.

Los connacionales indocumentados volvieron al país en 236 vuelos. La mitad (117) partió del estado de Texas, mientras que 97 lo hicieron de Luisiana, 20 de Florida y dos de Arizona.

También hay migrantes guatemaltecos retornados desde México. Este año, al cierre de mayo, ingresaron por vía terrestre 2 mil 503 personas, mientras que en el 2025 fueron deportadas 2 mil 761. Del total, el 46% entró por vía aérea y el 54% lo hizo por tierra, según reporte oficial.

En qué laboraron

Al cierre de mayo, el IGM informa que 22 mil 998 personas trabajaron en distintas áreas en Estados Unidos y México antes de la deportación.

Los connacionales se desempeñaron en más de 180 oficios, y el de mayor demanda fue la construcción: una de cada dos personas se ocupó en ese sector.

Si bien la mayoría de los trabajadores son hombres, hay un 7.5% de mujeres que se emplearon en alguna de las áreas registradas.

Por otro lado, los datos también revelan que dos de cada diez migrantes retornados a Guatemala hablan inglés.

Viajaban solos

En el reporte se indica que dos de cada diez deportados son menores de edad. El 69.73% viajaba con sus padres, pero el 30.63% retornó solo.

La cantidad de menores no acompañados retornados desde Estados Unidos por vía aérea también aumentó, pero en este caso es tres veces mayor que la registrada en los primeros cinco meses del año anterior.

Los niños y adolescentes que migraron solos y fueron deportados hasta mayo del 2025 fueron 51; este año, en el mismo período, suman 163. Esto representa un incremento del 219%, por encima del incremento de las deportaciones totales registradas durante los primeros cinco meses del año.

En el grupo de menores que retornaron al país en el 2026, el IGM indica que hay 43 adolescentes de entre 15 y 17 años que trabajaron mientras residían en el país del que fueron deportados.

Acciones

El IGM confirma que las deportaciones aumentaron este año en comparación con el registro del 2025; sin embargo, en el 2024 hubo una disminución. Dicha variación responde a “múltiples factores”, indica.

Castro ve con preocupación ese incremento, pues considera que es un reflejo de que “el modelo económico actual no logra absorber ni garantizar las condiciones de vida de la población en sus lugares de origen ante la falta de empleo y desarrollo”, por lo que muchas personas deciden migrar.

El analista no descarta que las deportaciones se mantengan en niveles elevados y que se superen los números del 2025, principalmente por el “endurecimiento de las políticas fronterizas en Estados Unidos y el incremento sostenido de los vuelos de deportación acordados con las autoridades norteamericanas”.

Agrega que el Estado guatemalteco está obligado a garantizar una reinserción digna de los connacionales retornados, lo que a la fecha no se ha logrado de forma efectiva, pues únicamente alrededor de mil 400 han sido incorporados a la economía mediante la iniciativa privada.

Por su parte, el IGM señala que mantiene la recepción, el registro, la orientación y la atención de las personas retornadas. Además, cuenta con el Plan Retorno al Hogar, implementado por el Gobierno, para asistir y reintegrar social y económicamente a esta población mediante distintas acciones interinstitucionales.