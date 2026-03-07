Lata de atún, galletas, agua y granola: la comida que reciben los migrantes guatemaltecos retornados a su arribo al país

El endurecimiento de la política migratoria del presidente Donald Trump mantiene en vilo a los migrantes guatemaltecos en situación irregular, quienes esquivan las redadas para poder trabajar y seguir viviendo en territorio estadounidense.

Pero no todos lo logran. Entre enero y febrero de este año retornó a Guatemala un 73% más de connacionales indocumentados desde Estados Unidos que en el mismo período del 2025, según registros del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

Los deportados que ingresan por vía aérea llegan a la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), en la zona 13 capitalina, al Centro de Recepción de Retornados, donde reciben atención integral como parte del Plan Retorno al Hogar, establecido por el Gobierno de Bernardo Arévalo.

Luego de pasar semanas o hasta meses en centros de detención en Estados Unidos, y después de volar varias horas, los connacionales regresan con sueños frustrados, incertidumbre y temor; algunos, enfermos. Como parte del protocolo de atención humanitaria en el lugar, les proporcionan alimentos.

Para comer reciben una lata de atún en agua de 160 gramos; galletas de maíz horneadas (18 gramos); una envase de bebida de maíz y soya (200 mililitros); una botella de agua pura (500 mililitros); una barra de granola (24 gramos); un envase de fruta en almíbar (4 onzas); un paquete de frijol negro preparado (8 onzas); una bolsa de nueces mixtas (85 gramos), y un paquete de tortillas de harina (180 gramos).

Los productos son entregados dentro de una bolsa individual sellada, donde también se incluyen cubiertos, servilleta y una bandeja desechable.

Cada ración de alimentos tiene un costo de Q64, según el portal Guatecompras, y la institución encargada de entregarla es el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua).

De acuerdo con el NOG 29438608, Conamigua adquirió mil 362 raciones individuales en una compra directa, por un monto de Q87 mil 168, para brindar atención a guatemaltecos retornados y migrantes en territorio nacional, según consta en el documento. La adquisición se adjudicó el 23 de febrero.

La Conamigua indica que, debido a la dinámica operativa de los centros de recepción, se realiza la entrega de raciones frías de alimentos, que han sido diseñadas para atender de manera inmediata, práctica y adecuada a los migrantes retornados.

Señala que la selección de alimentos responde a un enfoque de pertinencia cultural, para que los productos sean familiares y aceptados por la población atendida. Además, facilitan el consumo inmediato al momento de recibirlos o durante el trayecto de regreso a sus comunidades de origen.

Con ello, se brinda una respuesta oportuna, digna y adaptada al contexto de movilidad y a la dinámica propia de los centros de recepción, señala la institución.

Raúl Berríos, secretario ejecutivo de la Conamigua, agrega que al entregar raciones frías se evita la manipulación y contaminación de alimentos, que podría ocurrir al servir comida caliente y poner en riesgo la salud de las personas.

Menciona que el atún es una fuente de proteína rica en omega 3, selenio, zinc, vitamina D y fósforo; además, es bajo en grasa y calorías.

De esa cuenta, se continuará adquiriendo este tipo de raciones individuales para entregarlas a los migrantes retornados, como parte de la estrategia de atención a esta población. También se les brinda asesoría legal, social y psicológica, transporte hacia sus lugares de origen y entrega de kits de higiene, ropa y calzado, tanto en el centro de recepción de la zona 13 como en los ubicados en San Marcos y Petén.

Lea además: EE. UU. promete frenar la migración irregular de guatemaltecos y cuestiona el envío de remesas

En aumento

Durante los primeros dos meses del 2026 hay un aumento del 73% de connacionales que han sido retornados, en comparación con el mismo período del 2025.

Entre enero y febrero recién pasados ingresaron 90 vuelos en los que viajaban 9 mil 653 guatemaltecos, mientras que el año pasado fueron 50 aviones los que transportaron a 5 mil 575.

En los vuelos venían 415 menores de edad. Del grupo, seis de cada diez llegaron a suelo estadounidense solos, sin un adulto que los acompañara, y volvieron a Guatemala de la misma manera. Además, se reporta el ingreso de 101 unidades familiares.

Además de los connacionales retornados desde Estados Unidos, hay 813 personas que fueron deportadas por vía terrestre desde México en su intento por cruzar la frontera estadounidense.

Retornan al país

Alfonso Pérez, de la Alianza Guatemaltecos Unidos, quien radica en Los Ángeles, California, Estados Unidos, señala que el incremento de guatemaltecos deportados este año no refleja más arrestos y redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entre enero y febrero, pues los connacionales retornados en el 2026 debieron pasar varios meses en centros de detención antes de que los regresaran al país.

“Los connacionales que han sido deportados este año estuvieron detenidos por períodos largos y fueron trasladados de un centro de detención hacia otro. Estuvieron seis o más meses retenidos”, explica Pérez, y añade que el aumento en las cifras de retornados no está relacionado directamente con las actuales redadas antimigrantes.

El año pasado, durante los dos primeros meses del gobierno de Trump, la cantidad de guatemaltecos deportados disminuyó en comparación con administraciones anteriores, pero no fue porque no hubiera redadas; más bien, los que retornaron serían personas detenidas en el gobierno anterior.

Pérez indica que las redadas y capturas de migrantes se incrementaron desde que Trump llegó a la Casa Blanca y que ahora hay más centros de detención y con mayor capacidad, donde los migrantes pueden pasar varios meses bajo custodia de ICE, pues la deportación no es inmediata.

Sin embargo, en los últimos días los operativos han disminuido. La explicación, según el entrevistado, es la parálisis del financiamiento al Departamento de Seguridad Nacional, que mantienen los demócratas como presión para que se pongan límites a la policía migratoria.

Otra razón, según Walter Batres, de la Red Migrante Guatemalteca en Los Ángeles, es que los ataques de Estados Unidos contra Irán han desviado la atención que se tenía sobre los migrantes hacia otro asunto. “Nos quitaron como la prioridad del radar”, dice.

Por otro lado, Pérez menciona que el registro del IGM no incluye la cantidad de guatemaltecos que han regresado al país de manera voluntaria, que —asegura— se cuentan por grupos familiares enteros, lo que refleja la crisis migratoria que se vive en Estados Unidos. De este dato el IGM no tiene el registro, pues las personas ingresan por el Aeropuerto Internacional La Aurora.