Dan el último adiós en Quiché a guatemalteca y sus dos hijos asesinados en Estados Unidos

Familiares, amigos y vecinos dieron este lunes 22 de junio el último adiós a los guatemaltecos Aurelia Choc Cac, de 40 años, y a sus hijos Niurka Zuleta Choc, de 17, y Anthony Garcia Choc, de 2, quienes fueron asesinados en Alabama, Estados Unidos, en un caso que conmocionó a la comunidad latina debido a que permanecieron desaparecidos durante varios días.

Según la página de Facebook Transmisiones Jr El Castro, las honras fúnebres y el sepelio se efectuaron en la aldea El Afán, Ixcán, Quiché, de donde Aurelia era originaria y desde donde migró a Estados Unidos en busca de un mejor futuro; sin embargo, murió de forma violenta en ese país.

El 27 de marzo, las autoridades de Alabama confirmaron que los cuerpos hallados dos semanas antes en una zona boscosa del condado de Baldwin correspondían a Aurelia y a sus hijos, Niurka Zuleta y Anthony, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde enero.

Las pruebas forenses y de ADN confirmaron que Aurelia y sus dos hijos fueron asesinados en su vivienda, en el condado de Mobile, Alabama, y posteriormente trasladados a una zona boscosa del condado de Baldwin.

La familia fue vista por última vez el 30 de enero en su residencia por vecinos, quienes reportaron su desaparición al día siguiente.

Las autoridades informaron que no había señales de ingreso forzado en la vivienda; sin embargo, encontraron evidencia de una pelea y rastros de sangre en el lugar.

Tras la confirmación de la muerte de la familia surgieron nuevos detalles del caso, entre ellos, que las tres víctimas fueron apuñaladas.

Un hombre identificado como Héctor Guerra fue detenido y acusado en relación con la muerte de la familia Choc. El sospechoso enfrenta más de 10 cargos, entre ellos asesinato capital, abuso de cadáver y obstrucción de la justicia.

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