Internacional
Explosión frente a oficinas del ICE y el FBI en Nueva York: qué ocurrió y qué investigan
Un hombre fue detenido por el FBI tras lanzar un artefacto explosivo casero contra un edificio federal en Ciudad de Nueva York.
El sospechoso fue capturado poco después de lanzar un artefacto explosivo casero frente a un edificio federal en Ciudad de Nueva York. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla de video de la cuenta de X @FoxNews)
Un hombre fue detenido por el FBI en Ciudad de Nueva York después de detonar un artefacto explosivo casero que causó heridas leves a dos personas frente al edificio que alberga varias agencias federales en Manhattan, entre ellas el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el FBI.
Según las autoridades, el hombre fue detenido poco después de arrojar el artefacto contra el edificio. El explosivo estaba compuesto por fuegos artificiales y un líquido inflamable, de acuerdo con el canal 7 de la cadena ABC. De inmediato, las autoridades acordonaron el lugar.
"Esta mañana, un individuo detonó un artefacto incendiario frente al número 26 de Federal Plaza en Ciudad de Nueva York. El individuo se encuentra bajo custodia y se han reportado dos heridos leves. El Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI está investigando el incidente", informó el FBI en su cuenta de X.
De acuerdo con ABC, los heridos son un empleado federal y un civil.
La Policía de Ciudad de Nueva York informó que inspeccionaba el carrito que el sospechoso llevaba consigo, el cual, según indicó, contenía fuegos artificiales y rifles de aire comprimido. El carrito tenía un letrero con la frase "ICE fuera de nuestras calles", según medios locales.
NEW: The FBI says the man accused of lighting an incendiary device outside a federal building in New York City is an "anti-American, anti-government extremist."— Fox News (@FoxNews) July 20, 2026
43-year-old former U.S. Army soldier Andrew Arrabaca had anti-ICE literature on a cart with him and yelled derogatory… pic.twitter.com/ojpmJl5MbT
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