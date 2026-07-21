¿Reformas al ICE? qué cambios piden Senadores de EE. UU. tras incidentes con agentes migratorios

Aproximadamente 40 senadores de Estados Unidos enviaron una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), en la que exigen reformas en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

La petición surge a raíz de hechos recientes en los que dos migrantes, un mexicano y un colombiano, murieron tras incidentes en los que estuvieron involucrados agentes migratorios.

La carta fue encabezada por el senador independiente por el estado de Maine Angus King, quien pidió mayor transparencia en los operativos del ICE, además de la adopción de medidas que la garanticen.

Entre las exigencias de los senadores figura que los agentes utilicen de forma obligatoria cámaras corporales y porten una identificación más clara durante los operativos.

También solicitaron al DHS una revisión más exhaustiva de los protocolos del ICE y que las autoridades proporcionen más información sobre los incidentes en los que los agentes migratorios hayan hecho uso de la fuerza.

En días recientes, el mexicano Lorenzo Salgado Araujo y el colombiano Johan Durán murieron por disparos de agentes del ICE durante controles de tránsito en Texas y Maine, respectivamente.

Además, el 14 de julio, otro migrante que no ha sido identificado murió en Florida al ser embestido por un camión tras otro control de tránsito del ICE.

Estos episodios se producen después de una ola de cuestionamientos contra el ICE a inicios del 2026, tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos migratorios en Minneapolis.

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