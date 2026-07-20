“No acataron órdenes” Qué dijo el zar de la frontera de EE. UU. sobre los migrantes que fallecieron por el ICE

Este 20 de julio, Tom Homan, zar de la frontera de EE. UU., aseguró que los migrantes que han fallecido a manos de las autoridades migratorias "estarían vivos" si hubieran acatado las órdenes de los agentes.

Las declaraciones de Homan se producen en medio de la polémica que ha generado la muerte de dos hombres en Maine y Texas tras recibir disparos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

"Todo se reduce a un hecho simple: estas personas no acataron las órdenes de las autoridades", afirmó el zar durante una conferencia de prensa en las afueras de la Casa Blanca.

"Siempre debemos acatar las órdenes de las fuerzas del orden. Si ellos lo hubieran hecho, hoy estarían vivos", agregó Homan.

El zar también se pronunció sobre otros incidentes vinculados al ICE, como la muerte de dos estadounidenses a principios de año en Minnesota a manos de agentes migratorios.

"En cuanto a todos los errores que dijeron que ocurrieron en Minnesota, no creo que muchos de ellos fueran realmente errores", dijo.

Como ya sucedió tras los operativos de Minnesota, las tres muertes ocurridas en los últimos días han vuelto a poner de relieve las exigencias del Partido Demócrata y otras figuras críticas con el Gobierno de Donald Trump para que los agentes migratorios utilicen cámaras corporales de manera obligatoria.

De hecho, Homan ha dicho que es partidario de que los agentes migratorios tengan cámaras corporales, ya que "facilitan la transparencia de los operativos y exoneran a los oficiales el 90% de las veces".

"Quiero que el pueblo estadounidense vea lo que ve un oficial de ICE cuando actúa. Y creo que esto ayudará a ICE a combatir la desinformación en los medios", señaló la autoridad migratoria.

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