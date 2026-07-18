Imágenes muestran cómo un agente de ICE dispara a camioneta que huía de un control policial en Pensilvania

La muerte de un hombre, ocurrida durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Pensilvania, ha cobrado relevancia luego de que se difundieran imágenes de una cámara de vigilancia que muestran cómo se desarrolló la intervención y el momento en que un agente abrió fuego contra el vehículo en el que se desplazaba.

La grabación, divulgada por medios estadounidenses, ha dado paso a cuestionamientos sobre la actuación de los agentes, al contrastarse con la versión oficial de ICE. Además, exjefes policiales consultados por CNN analizaron el procedimiento y señalaron aspectos tácticos que, a su juicio, pudieron influir en el desenlace del operativo.

Cómo sucedió el hecho

Las imágenes de una cámara de vigilancia registraron el operativo realizado el 1 de julio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Pensilvania. El video muestra que, pese a que los oficiales bloquearon el paso de una camioneta con vehículos oficiales, el conductor logró escapar y uno de los agentes disparó cuando el automóvil ya se alejaba del lugar, una secuencia que ha generado cuestionamientos sobre la actuación de los agentes.

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Según el video, difundido por CNN y obtenido por la televisora WGAL, el hecho ocurrió durante la madrugada del 1 de julio. Un vehículo sin distintivos de ICE se colocó frente a la camioneta deportiva (SUV) para impedir su paso, mientras otro automóvil cerró la salida por la parte trasera.

Imagen publicada por el canal de TV WGAL, en donde se observa los hechos en dónde murió un migrante en un operativo de ICE (foto, prensa Libre, cortesía CNN)

De acuerdo con la reconstrucción realizada por medios estadounidenses, el ciudadano circulaba en una camioneta blanca cuando un sedán sin identificación le bloqueó el paso y un segundo vehículo se ubicó detrás, dejándolo prácticamente sin posibilidad de maniobrar.

Las imágenes muestran que varios agentes descendieron de los vehículos con chalecos identificativos y ordenaron en repetidas ocasiones al conductor que abandonara la camioneta. Al no obtener respuesta, uno de los oficiales rompió la ventanilla del vehículo. Segundos después, el conductor aceleró, encontró un espacio por el costado derecho para escapar y, durante la maniobra, rozó el automóvil que permanecía frente a él.

Mientras la camioneta se alejaba, uno de los agentes disparó su arma de fuego. El vehículo continuó su marcha hasta impactar contra un automóvil estacionado, según muestra la grabación.

Según el análisis de exjefes policiales consultados por CNN, el video no evidencia que los agentes enfrentaran un riesgo inmediato cuando se realizó el disparo. (Foto, cortesía WGAL / CNN)

La versión de ICE frente a lo que muestra el video

La versión oficial de ICE difiere en algunos aspectos de lo que se observa en las imágenes.

En un comunicado, la agencia aseguró que el conductor, quien tenía antecedentes penales por agresión, atropello y fuga, además de un incidente de violencia doméstica, utilizó su vehículo "como un arma" al embestir una unidad policial durante el operativo. También indicó que uno de los agentes disparó antes de que el sospechoso lograra escapar.

Sin embargo, el análisis realizado por CNN, con el apoyo de exjefes policiales, sostiene que el video plantea interrogantes sobre esa versión. Aunque las imágenes muestran que la camioneta hace contacto con el vehículo de ICE al momento de escapar, los especialistas consideran que el impacto parece corresponder más a un roce lateral que a una embestida deliberada.

Además, la grabación muestra que el disparo fue realizado cuando el vehículo ya se encontraba en movimiento y alejándose de los agentes, un detalle que, según los expertos consultados por CNN, plantea dudas sobre si existía en ese momento una amenaza inminente que justificara el uso de fuerza letal.

Los especialistas también cuestionaron la forma en que fue ejecutado el operativo, entre ellas la decisión de bloquear el vehículo desde el frente, la posición que ocuparon los agentes durante la intervención y el momento en que se utilizó el arma de fuego.

Al menos 10 muertes durante operativos migratorios

La cadena Telemundo reportó que, desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, al menos 10 personas han muerto durante operativos relacionados con ICE.

Por lo menos tres hechos en lo que va de julio y, desde entonces, se han registrado otros incidentes mortales durante operativos migratorios.

En lo que va de julio 2026, tres hechos se han registrado a parte del sucedido en Pensilvania, entre Estos la muerte del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero y el mexicano Lorenzo Salgado Araujo.

Uno de ellos ocurrió el 7 de julio en Texas, donde un migrante murió tras recibir un disparo de un agente de inmigración. El otro se registró el 14 de julio, cuando un migrante mexicano falleció después de ser atropellado mientras huía de las autoridades migratorias.

En ambos casos, ICE sostuvo que los agentes actuaron en defensa propia o para proteger la seguridad pública, aunque las investigaciones continúan.

Exjefes policiales cuestionan las tácticas de ICE

Dos exjefes del Departamento de Policía de Nueva York consultados por CNN coincidieron en que las imágenes del operativo en Pensilvania evidencian deficiencias en la forma en que fue ejecutada la detención.

Kenneth Corey afirmó que el vehículo utilizado para bloquear la camioneta fue colocado en una posición poco efectiva y que eso permitió la fuga del conductor. Por su parte, Rodney Harrison sostuvo que, de acuerdo con lo que muestra el video, el uso del arma de fuego no parecía necesario porque el vehículo ya se alejaba del lugar.

Ambos señalaron que existen procedimientos y herramientas para reducir el riesgo durante este tipo de intervenciones, como dispositivos para desinflar neumáticos o técnicas de contención que eviten exponer a los agentes y disminuyan la posibilidad de recurrir a la fuerza letal.

Los exfuncionarios atribuyeron estas situaciones al cambio de estrategia de ICE, que en los últimos meses ha incrementado las detenciones de personas durante controles vehiculares. Según explicaron a CNN, este tipo de operaciones requiere entrenamiento continuo y práctica especializada, una preparación que, a su juicio, muchos agentes no han recibido de forma suficiente tras el cambio de enfoque de la agencia.