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Los detalles del caso de Juan Coronilla, el mexicano que murió en Florida durante un operativo de ICE
Cinco días después de que el mexicano Juan Coronilla muriera atropellado por un camión de carga mientras huía de agentes del ICE se van revelando más detalles de lo sucedido.
El camión involucrado en el atropello del migrante mexicano Juan Jairo Coronilla Durán, quien murió tras intentar cruzar una carretera mientras huía de un operativo del ICE en Florida. (Foto: EFE/Oficina del Sheriff del Condado de St. Johns)
Juan Jairo Coronilla Durán, de origen mexicano y de 28 años, murió el pasado 14 de julio tras ser atropellado por un camión cuando, presuntamente, intentaba huir de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Florida, según reportó la cadena Telemundo.
De acuerdo con ese medio, Coronilla se encontraba junto a otras personas dentro de un vehículo estacionado en una gasolinera de San Augustine cuando tuvieron un encuentro con agentes migratorios. En ese momento, el grupo salió corriendo. Durante la huida el mexicano cruzó una carretera muy transitada y fue embestido por un camión de carga.
The wife of the Mexican man Juan Jairo Coronilla who was killed after being stopped in a vehicle by ICE in Florida & running into traffic because he was scared. He was here in the U.S on a visitors visa & had only been in Florida for two days before being killed & his wife has ? pic.twitter.com/65POYA4L9X— Suzie rizzio (@Suzierizzo1) July 19, 2026
Aunque personal de emergencia acudió al lugar para brindarle asistencia, las heridas que sufrió fueron de gravedad y falleció en el sitio.
Los nuevos detalles del suceso
Cinco días después del incidente, otros medios de comunicación difundieron nuevos detalles sobre el caso.
Por ejemplo, Univisión informó que Coronilla viajaba con tres compañeros y que, según el testimonio de su esposa, Yezzika Alamilla, contaba con una visa de turista vigente.
Además, había llegado a Estados Unidos hacía tres semanas y llevaba apenas dos días en Florida.
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El medio mexicano Excélsior añadió que Coronilla deja en la orfandad a dos hijos. Asimismo, indicó que, de las cuatro personas que viajaban en el vehículouna fue detenida por agentes de ICE, dos lograron escapar y Coronilla falleció durante la huida.
De acuerdo con las publicaciones, Coronilla era originario de Guanajuato. Tras conocerse su muerte, autoridades del Gobierno de ese estado expresaron sus condolencias y ofrecieron apoyo a la viuda para gestionar la repatriación del cuerpo.
Excélsior también señaló que, con este caso suman 17 los mexicanos que han fallecido en hechos relacionados con operativos migratorios o mientras permanecían bajo custodia de ICE durante la actual administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos.