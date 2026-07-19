Agentes de ICE no logran detener a un turista y lo dejan esposado en el aeropuerto de Las Vegas, EE. UU.

Un ciudadano australiano permaneció parcialmente esposado en el Aeropuerto Internacional Harry Reid, en Las Vegas, luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) abandonaran el lugar tras intentar detenerlo.

El incidente ocurrió el viernes 11 de julio y quedó registrado en un video difundido en redes sociales. En las imágenes se observa al hombre con una muñeca esposada mientras agentes se retiran del área.

Posteriormente, personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) utilizó herramientas especiales para retirarle el grillete.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó el hecho en una publicación en X y explicó que el hombre ingresó legalmente a Estados Unidos, pero permaneció en el país después del vencimiento de su visa, en 2015. Según la funcionaria, el extranjero fue arrestado nuevamente días después.

De acuerdo con Noem, el ciudadano australiano presenta antecedentes relacionados con posesión de drogas, conducción bajo los efectos del alcohol y alteración del orden público.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que durante el operativo el hombre intentó escapar de los agentes y que estos decidieron suspender la persecución para evitar afectar las operaciones del aeropuerto. Antes de retirarse, los agentes no lograron quitar una de las esposas.

La institución sostuvo que la decisión respondió a criterios de seguridad y negó que los agentes abandonaran deliberadamente al hombre esposado.

En un comunicado, la TSA indicó que sus oficiales colaboraron para retirar el dispositivo de sujeción y permitir que el pasajero continuara con el proceso correspondiente dentro de la terminal aérea.

De acuerdo con datos oficiales, ICE ha superado las 2 mil detenciones diarias en distintos puntos del país como parte de la estrategia para reforzar el control migratorio impulsados por la administración del presidente Donald Trump.