¿Hay buques de EE. UU. en el estrecho de Ormuz? Irán lo niega y Trump asegura operación naval

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¿Hay buques de EE. UU. en el estrecho de Ormuz? Irán lo niega y Trump asegura operación naval

En medio de una tregua y diálogos en Pakistán, Irán desmintió la presencia de buques estadounidenses en Ormuz, en contraste con la versión oficial de Washington sobre una operación para retirar minas iraníes.

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El gobierno de Donald Trump asegura que ya comenzó una operación en el estrecho de Ormuz, pero Irán lo niega. La disputa surge en un momento clave para las conversaciones de paz entre ambos países. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/STRINGER).

Irán rechazó las afirmaciones del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) sobre el supuesto despliegue de dos destructores en el estrecho de Ormuz para retirar las minas colocadas por la República Islámica durante la guerra, mientras ambos países negocian la paz en Pakistán.

“Se desmiente enérgicamente la afirmación del comandante del CENTCOM sobre el acercamiento y la entrada de embarcaciones estadounidenses en el estrecho de Ormuz”, afirmó el portavoz del Comando General Central Jatam al Anbia, coronel Ebrahim Zolfagari, según informó la televisión estatal iraní.

El portavoz castrense aseguró que la iniciativa para el tránsito de cualquier buque sigue en manos de las Fuerzas Armadas de Irán.

Sus afirmaciones se produjeron después de que el Comando Central estadounidense afirmara en un comunicado que lleva a cabo una operación naval para retirar las minas colocadas por Irán en la estratégica vía marítima, por donde pasa el 20% del petróleo mundial.

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Los buques USS Frank E. Peterson y USS Michael Murphy transitaron por el estrecho y el golfo Pérsico “como parte de una misión más amplia para garantizar que esté completamente libre de minas marinas” arrojadas por la Guardia Revolucionaria iraní, indicó el CENTCOM en un comunicado.

“Hoy hemos iniciado el proceso de establecimiento de un nuevo paso marítimo y pronto compartiremos esta ruta segura con la industria marítima para fomentar la libre circulación del comercio”, declaró el máximo responsable del CENTCOM, almirante Brad Cooper.

El CENTCOM subrayó que el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra la república islámica, es “una vía marítima internacional y un corredor comercial esencial que sustenta la prosperidad económica regional y mundial”.

También el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en su plataforma Truth Social que ha comenzado el “proceso de limpieza” de minas en el estrecho de Ormuz.

“Ahora estamos comenzando el proceso de limpieza del estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros”, aseguró.

Trump, quien ha criticado durante las últimas semanas a sus aliados por negarse a reabrir militarmente la vía marítima bloqueada por Teherán, aseguró que esos países “no tienen el valor ni la voluntad de hacer este trabajo por ellos mismos”.

Algunos buques han transitado por el estrecho de Ormuz desde el inicio del alto el fuego, aunque las tensiones entre ambos países mantienen la incertidumbre sobre la solidez de la tregua.

El anuncio del supuesto tránsito de los buques estadounidenses se produce después de la tregua temporal pactada el 8 de abril entre Estados Unidos e Irán, países que este 11 de abril iniciaron negociaciones de paz en la capital de Pakistán, con la participación del vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, al día siguiente de que Trump advirtiera que abrirá el estrecho de Ormuz por la fuerza si las conversaciones fracasan.

Irán cerró el estrecho de Ormuz tras el comienzo de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, restringió el tráfico marítimo, lo que afectó el flujo de petróleo y ocasionó el alza de los precios internacionales del crudo y los productos derivados.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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