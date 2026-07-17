Hegseth promueve un ejército con altos niveles de testosterona, mientras los médicos cuestionan sus afirmaciones

El Departamento de Guerra analizará los niveles de testosterona de los miembros del Ejército mayores de 30 años y ofrecerá una terapia de sustitución de tal hormona voluntaria a quienes resulten con niveles bajos, según anunció el secretario de Guerra, Pete Hegseth. "Debemos buscar constantemente nuevas formas de optimizar tu rendimiento, tu resiliencia y tu salud a largo plazo", dijo Hegseth sobre el ejército del país en un video en X que llevaba el pie de foto "El Departamento de Guerra High-T." El anuncio de Hegseth, el miércoles recién pasado, suscitó preguntas inmediatas sobre su impacto en las tropas femeninas y cómo se integraría esta nueva política en el enfoque más amplio del Pentágono en estándares de aptitud física más rigurosos que, según los críticos, están destinados a eliminar a las mujeres de los roles de combate.

Los bajos niveles de testosterona se han relacionado con despliegues, donde el mal sueño, los entornos de alto estrés y la mala nutrición pueden pasar factura, según un estudio del 2020 efectuado por el Departamento de Defensa y otras instituciones. La promoción de la testosterona por parte de Hegseth se produce en medio de una adopción más amplia de la hormona y de la idea controvertida, especialmente entre los hombres jóvenes, de que maximizar los niveles de esta puede mejorar su salud y su forma física. Algunos médicos e investigadores cuestionaron la medida y dijeron que algunas de las afirmaciones de Hegseth sobre la testosterona no estaban respaldadas por la investigación.

Los niveles de esta hormona varían de forma natural con el tiempo, y es poco común detectar pruebas de testosterona baja a los pacientes, a menos que haya síntomas, indicaron. "Esto no está basado en la evidencia y podría causar daño", advirtió Adriane Fugh-Berman, profesora del Departamento de Farmacología y Fisiología de la Universidad de Georgetown. La prueba de testosterona se añadirá a la Evaluación Periódica de Salud que el personal militar en activo debe completar anualmente, informó Hegseth. Los miembros del servicio de 30 años o más serán examinados, y los menores de 30 podrán presentarse voluntariamente a la prueba. "Esta iniciativa no trata de mejora artificial", aseguró Hegseth. "Se trata de restaurar y optimizar tus capacidades naturales, proteger tu longevidad."

La testosterona disminuye de forma natural con la edad, y la baja testosterona se ha asociado con fatiga, pérdida de masa muscular y bajo deseo sexual, tanto en hombres como en mujeres. También afecta al rendimiento físico, lo que podría disminuir la capacidad de un miembro del servicio para superar los nuevos estándares de aptitud física que Hegseth exige a cualquiera que desempeñe roles de combate. The Washington Post preguntó al Pentágono si cualquier militar, hombre o mujer, que no cumpliera los estándares de aptitud física en combate y tuviera niveles bajos de testosterona podía buscar tratamiento y luego volver a hacerse la prueba, pero no tenía respuesta inmediata a esa ni a otras preguntas.

Stuart Phillips, profesor de Kinesiología en la Universidad McMaster, dijo que la terapia de reemplazo de testosterona suele prescribirse después de que el paciente presenta síntomas y se le diagnostica hipogonadismo; es decir, que sus niveles de testosterona son anormalmente bajos. "La gente va al médico con síntomas… y luego hacerse una prueba de testosterona y eso informa si reciben el tratamiento", señaló Phillips. "Así que —una— política general, como que vamos a filtrar a todos los mayores de 30 años, es una idea un poco ridícula”. La administración de Trump ha impulsado ampliar el acceso a la TRT y fomentar su uso.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha promovido la testosterona como herramienta antienvejecimiento. El consumo de esta hormona ha aumentado en Estados Unidos desde la pandemia de coronavirus, especialmente entre los hombres jóvenes, ya que las plataformas en línea han facilitado la obtención de medicamentos con receta. Adrian Dobs, profesor de Medicina en la Universidad Johns Hopkins que investiga la terapia de reemplazo de testosterona, afirmó que una amplia gama de niveles de testosterona se considera normal y que era erróneo sugerir que más es mejor o más saludable.



"Los niveles normales de testosterona pueden estar normalmente entre 300 y 800 —nanogramos por decilitro—", dijo Dobs. "Así que eso no significa que la persona que tiene 700 años sea mejor, más fuerte o más lista que la que tiene 300". Los niveles de testosterona también varían con el tiempo e incluso hora tras hora, lo que podría complicar la coherencia del programa de cribado del Pentágono, según los investigadores. "Hay una amplia gama de niveles de testosterona a todas las edades, y varían cada hora, a diario, semanalmente y según la temporada", explicó Fugh-Berman. "Los niveles de testosterona suben si sostienes un arma, bajan si sostienes a un bebé."

Los investigadores añadieron que no existe consenso en que la testosterona mejore la longevidad. La terapia de reemplazo hormonal también puede afectar la producción de esperma en los hombres, explicó Dobs. Algunos investigadores han expresado anteriormente su preocupación por los bajos niveles de testosterona en soldados de Operaciones Especiales, debido a las exigencias de su función. En el 2024, el Congreso ordenó al Departamento de Guerra investigar el "Síndrome del Operador", una serie de efectos físicos y mentales que algunos soldados han atribuido a la baja testosterona. Un exsoldado de Operaciones Especiales dijo que cuando su unidad regresó de un despliegue de alto estrés, en el 2012, él y decenas de otros fueron evaluados y tenían niveles de testosterona más bajos de lo normal.

Hay una amplia gama de niveles de testosterona a todas las edades, y varían cada hora, a diario, semanalmente y según la temporada.

Refirió que su temperamento se disparó y que le costaba seguir el ritmo físico de sus compañeros. Mientras algunos soldados salían del sistema médico militar para recibir inyecciones de testosterona, él intentó solucionarlo eliminando el alcohol y durmiendo ocho horas, pero, debido a otras lesiones, sus números no mejoraron. El Ejército rara vez identifica a miembros de la comunidad de Operaciones Especiales. El exsoldado, que habló bajo condición de anonimato para dar contexto, dijo que consideraba que el programa de cribado era una "buena idea, pero probablemente no algo que todo el Ejército necesite".